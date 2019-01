Klaas Dijkhoff neemt opzichtig afstand van klimaatakkoord

De VVD is absoluut niet van plan alle maatregelen uit het klimaatakkoord uit te voeren. In een interview met De Telegraaf zegt fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat zijn partij het lang niet met alle punten in het moeizaam tot stand gekomen akkoord eens is: “Bedankt voor het advies en het harde werk, maar de kans dat ik het akkoord letterlijk ga uitvoeren is nihil.”

Het in december gesloten concept-klimaatakkoord bevat zo’n zeshonderd maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen en is tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen tussen zo’n honderd belanghebbende partijen. Dijkhoff neemt nu duidelijk afstand van de door onder andere de industrie en maatschappelijke organisaties gemaakte afspraken: “Het is niet mijn akkoord.”

De fractievoorzitter van de VVD vreest voor de gevolgen voor de portemonnee van gewone mensen, zegt hij tegen De Telegraaf: “Als we gruwelijke mazzel hadden gehad, was er een prachtig plan van de klimaattafels gekomen waardoor de effecten voor huishoudens draagbaar zouden zijn en netjes verdeeld. Nou dat is niet zo.”

Buma voorspelde al revolte

Al voordat het akkoord gesloten was sprak CDA-leider Sybrand Buma in augustus in Elsevier ook al de vrees uit dat het akkoord niet goed zou uitpakken voor de gewone mensen en zou leiden tot maatschappelijke tweedeling. Buma zei bang te zijn voor een herhaling de Pim Fortuyn-revolte uit 2002, maar dan niet rond het thema migratie, maar rond het thema klimaat.

Binnen de coalitie zijn D66 en de ChristenUnie wel enthousiast over de klimaatafspraken, maar Dijkhoff is niet te spreken over hun ‘drammerige’ opstelling, net als die van GroenLinks: “Als Jesse Klaver van GroenLinks op tv praat over het klimaat dan daalt het draagvlak voor het klimaat met één procent. Rob Jetten (D66) is dat nu ook aan het doen. Hij is aan het drammen, ja.”

Doorrekening klimaatakkoord

Het ontwerp-akoord dat in december werd gepresenteerd wordt op dit moment doorgerekend op de financiële consequenties door het Planbureau voor de Leefomgeving en het CPB. De plannen bestaan onder meer uit een verhoging van de gasprijs, subsidie voor de aankoop van een elektrische auto en het duurzamer maken van woningen.

Duidelijk was al dat er alleen politieke steun voor het akkoord zal komen als de plannen haalbaar en betaalbaar zijn, maar nu Dijkhoff zijn hakken al zo in het zand zet en zijn coalitiepartners als drammers bestempelt zal een compromis er nog moeilijker op worden.

De VVD-fractievoorzitter zinspeelt in De Telegraaf zelfs al op de mogelijke val van het kabinet op dit thema: “Als het alternatief wordt dat ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen.”