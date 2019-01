‘Ik let op suikers en E-nummers’

Op het lijstje voor de jaarwisseling stond de traditionele gourmetschotel, maar dankzij het voortdurend wisselende assortiment van Onze Winkel in het Veenendaalse winkelcentrum Aller Erf heeft Wilma de Zwart (34) ook nieuwe gerechten ontdekt: „Een vegetarische ovenschotel met venkel en zachte geitenkaas. Dat was echt een vondst, sinds we die geprobeerd hebben, zijn we meer gaan experimenteren met geitenkaasgerechten.” De Zwart is maatschappelijk medewerker bij VluchtelingenWerk, ze doet boodschappen met haar man en drie kinderen (4, 3 en 1).

Maar eerst nog die gourmetschotel. Alleen vlees?

„Inderdaad: biefstuk, runderhamburgertjes, saucijsjes en varkensrollades, die vind ik erg lekker. Ik haal trouwens ook wat extra vlees, om weg te geven aan vrienden die dat minder makkelijk kunnen betalen dan ik. Ik kom uit een groot gezin, dus ik heb geleerd wat delen is. Overigens hebben we behalve vlees ook sla, pompoensoep en tomatensoep.”

Let u erop dat het eten gezond is?

„Tijdens de feestdagen zijn we wat minder streng, maar normaal houd ik er wel rekening mee dat we allemaal gezond eten. Ik let bij het winkelen op suikers en E-nummers.”

Wat heeft u voor de kinderen gekocht?

„Binnen ons gezin gaat er een brood per dag doorheen, dat koop ik dus extra in. Het scheelt in deze winkel soms een euro per brood, daar ga je dan op letten. De kinderen zijn gek op bananen, die moeten altijd mee bij een bezoek aan de supermarkt.”