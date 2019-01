Haagse Zaken: Overleeft Rutte III 2019?

2019 wordt een spannend jaar voor Rutte III. Na de Provinciale Statenverkiezingen heeft de coalitie waarschijnlijk geen meerderheid in de Eerste Kamer meer. Ook moeten er nog een paar belangrijke belissingen worden genomen over onder andere de pensioenen en natuurlijk het klimaat. Ligt een kabinetscrisis op de loer?

Hoe groot is de kans dat Rutte III het einde van het jaar niet haalt? En wie heeft er belang bij een eventuele val? In deze aflevering bespreekt Lamyae Aharaouy de struikelblokken van Rutte III met Barbara Rijlaarsdam, Petra de Koning en Guus Valk.

U kunt de deze achttiende aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.