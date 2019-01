Grote explosie Parijs – oorzaak waarschijnlijk gaslek

Bij een zware explosie in een bakkerij in het negende arrondissement van Parijs zijn zaterdagochtend meerdere gewonden zijn gevallen. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Er zijn geen dodelijke slachtoffers meldt een politiewoordvoerder.

Het is nog niet met volledige zekerheid te zeggen waardoor de explosie is ontstaan. Maar volgens de politie lijkt een gaslek veruit de meest waarschijnlijke oorzaak. Op foto’s die onmiddellijk op sociale media verschenen, is een grote chaos te zien. De pui van een pand is volledig weggeblazen en de volledige begane grond van het pand aan de Rue Trevise is verwoest.

De explosie was honderden meters verder nog te voelen, bericht persbureau Reuters. De brandweer was snel ter plekke om de brand die volgde te blussen.