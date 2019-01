‘Grafietregen rond hoogovens Tata Steel illegaal uitgestoten’

De grafietregen, waarover bewoners rond de hoogovens in IJmuiden al lange tijd klagen, is volgens berichtgeving in de Volkskrant van zaterdag illegaal uitgestoten. Bij de verwerking van restproducten van Tata Steel door het bedrijf Harsco, zouden regelmatig stofexplosies zijn ontstaan. Als gevolg daarvan worden nabijgelegen dorpen als Wijk aan Zee regelmatig bedenkt met een dun, zwart laagje grafiet.

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat Harsco van 2014 tot begin 2016 de verwerking van restproducten heeft uitgevoerd “zonder de vereiste omgevingsvergunning”. Harsco vroeg in 2014 een vergunning aan voor de nieuwe werkwijze, maar die kreeg het bedrijf pas in februari 2016. Toch zou Harsco in 2014 alvast zijn begonnen met het doen van proeven met de nieuwe werkwijze. En in 2015 zou de werkwijze zelfs zonder de benodigde vergunning zijn ingevoerd.

‘Altijd in overleg met Omgevingsdienst geopereerd’

Tata Steel ontkent in een reactie aan NRC dat dit klopt en stelt dat de uitstoot niet illegaal heeft plaatsgevonden. Een woordvoerder laat weten:

“De grafietemissies zijn niet twee jaar lang uitgestoten, maar zijn in de zomer van 2018 ontstaan. Daarnaast is er altijd in overleg met de Omgevingsdienst geopereerd.”

De overlast is inderdaad vooral het afgelopen half jaar toegenomen. Volgens de Volkskrant komt dat doordat Harsco een nieuwe werkwijze is gaan gebruiken. Die zou bedoeld zijn om stankoverlast in de omgeving te verminderen, maar zou wel meer stofregens veroorzaken. Naar aanleiding van deze ‘zwarte regen’ stuurden huisartsen uit het dorp een alarmerende brief naar het gemeentebestuur van Beverwijk.

Tata Steel laat weten dat inmiddels maatregelen zijn getroffen. De grafietemissies zijn volgens het bedrijf sinds eind 2018 daardoor weer afgenomen, als gevolg van opnieuw een aanpassing in de werkwijze. Bovendien laat de woordvoerder van het bedrijf weten dat er is begonnen met de bouw van een hal die de grafietregens in de toekomst volledig dient te voorkomen. Uiterlijk april 2020 dient die hal gereed te zijn.