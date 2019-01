Rutte: relschopppers liefst persoonlijk in elkaar slaan

Premier Mark Rutte (VVD) zou relschoppers die met Oud en Nieuw hulpverleners bedreigen en mishandelen „het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan”. Dat zei de minister-president vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte uitte zijn frustratie over het geweld tegen politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel, dat bijvoorbeeld in Amsterdam verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder. „Het was volstrekt onacceptabel. Het gaat om een kleine minderheid van elementen die doorgesnoven zijn en onder de alcohol zitten. Mijn handen jeuken soms ook om eigen rechter te gaan spelen.”

De minister-president voegde eraan toe dat eigenrichting ondanks alles nooit geoorloofd is. Eerder op de dag zei ook minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dat het wangedrag wat hem betreft „gewoon echt niet kan”.

Zowel Rutte als Grapperhaus zijn geen voorstander van een vuurwerkverbod. De premier vindt dat het kabinet de jaarwisseling eerst goed moet analyseren met alle betrokken partijen.

In heel Nederland werden er bijna 9.000 incidenten gemeld bij de autoriteiten, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2017. Dat liet Grapperhaus vrijdag weten aan de Tweede Kamer. (NRC)