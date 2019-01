Gevluchte Saoedische tiener aangekomen in Canada

De Saoedische Rahaf Mohammed al-Qunun die uit angst voor haar familie naar Thailand was gevlucht, is zaterdag aangekomen in Canada. Op de luchthaven in Toronto werd de 18-jarige vrouw vergezeld door de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland.

Tegen de verzamelde media zei Freeland: “Dit is een hele dappere nieuwe Canadees”. Een dag eerder bevestigde premier Justin Trudeau dat Canada asiel had verleend aan de Saoedische vluchteling.

BREAKING: Rahaf Mohammed al-Qunun, the Saudi teen who was granted asylum in Canada after fleeing from her allegedly abusive family, has arrived in Toronto. https://t.co/o7KgEDfq0t pic.twitter.com/V0DUVf3UkN — CBC News (@CBCNews) January 12, 2019

#SafeRahaf

Al-Qunun werd afgelopen week wereldnieuws door via Twitter wanhopige berichten te sturen over haar vluchtverhaal. Ze was uit haar thuisland gevlucht voor huiselijk geweld en vreesde vermoord te worden als ze terug moest naar Saoedi-Arabië. Op vakantie met haar familie in Koeweit, zag ze kans om een vliegtuig te pakken naar Thailand met het doel om door te reizen naar Australië. Op de luchthaven in Bangkok nam de Thaise politie haar paspoort in beslag, waarna de Saoedische zich opsloot in een hotelkamer op het vliegveld en internationale hulp inriep.

rahaf84427714 Rahaf Mohammed رهف محمد I would like to thank you people for supporting me and saiving my life. Truly I have never dreamed of this love and support

You are the spark that would motivate me to be a better person❤️❤️❤️🗽 11 januari 2019 @ 21:56 Volgen

Binnen korte tijd werd de hashtag #SaveRahaf zeer vaak gedeeld op sociale media. De mensenrechtenorganisatie Human Right Watch nam het voor haar op, waarna de tiener door de Thaise autoriteiten werd overgedragen aan UNHCR. De VN-vluchtelingenorganisatie besloot te zorgen voor haar veiligheid tot het moment een land haar asiel zou verlenen.

Slechte relatie met Saoedi-Arabië

De asielstatus voor Al-Qunun zal naar verwachting de diplomatieke banden tussen Canada en Saoedi-Arabië verder verslechteren. In augustus werd de Canadese ambassadeur het land uitgezet omdat het Noord-Amerikaanse land opriep om twee vrouwenactiviteiten vrij te laten. Daarnaast heeft Canada zich ook stevig uitgesproken over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi en probeert premier Trudeau onder een wapendeal uit te komen van 13 miljard dollar.

Het vluchtverhaal van Al-Qunun vestigt ook nog eens de aandacht op de zeer slechte positie van vrouwen in het land. Zo zijn Saoedische vrouwen voor ongeveer elke beslissing die ze nemen afhankelijk van hun mannelijke voogd; dat kan zijn hun vader, broer of neef. Het Saoedische koningshuis probeert met miljoenen dollars aan vooral Britse pr-bureau’s het land positief op de kaart te zetten. Dat doen ze door vooral veel aandacht te schenken aan het feit dat vrouwen eindelijk mogen autorijden, verhalen over de arrestaties van de prominente actievoerders voor opheffing van het rijverbod worden doodgezwegen.

