‘Eerst kwam ons bedrijf, toen de verkering’

Jeffrey: „We hebben elkaar zes jaar geleden ontmoet toen we collega’s waren bij dezelfde inkoopadviesorganisatie. Toen we als junior consultants gecoacht werden, vonden we dat allebei superinteressant en kwamen we al snel op het idee om zoiets ooit samen te gaan opzetten. Toen hadden we nog geen verkering.”

Anouk: „Dat is pas tweeënhalf jaar geleden gekomen.”

Jeffrey: „Ik ben als eerste weggegaan bij dat bedrijf en bij een trainings- en coachingsbureau gaan werken. Daar kon ik een opleiding tot coach volgen. We bleven als vrienden contact houden. Naast onze banen deden we toen al wat kleine coachingsopdrachten en schreven we een blog voor young professionals over persoonlijke ontwikkeling.”

Anouk: „Om vlieguren te maken. We waren toen al bezig om naar een eigen bedrijf toe te werken, het was echt onze gezamenlijke droom. En toen kregen we ook nog een liefdesrelatie.”

Jeffrey: „In 2018 hebben we echt heel veel meegemaakt. We zijn samen verhuisd naar Amersfoort, waar we niemand kenden, én we hebben ons eigen coachingsbureau opgezet, met een eigen locatie. Dat was best spannend.”

Anouk: „Maar ook léúk spannend.”

Jeffrey: „We zitten nog in de opbouwfase. Ons bedrijf zit in het voormalige Eemklooster, een bijzonder gebouw in een prachtige omgeving. Het biedt onderdak aan verschillende bedrijven. We hebben daar een eigen werkplek, een groepsruimte en een keuken met grote eettafel. De investeringen zijn gedaan, nu willen we gaan groeien.”

Anouk: „We zijn het afgelopen half jaar erg druk geweest met de inrichting van ons bedrijfspand en van ons nieuwe huis. Dat was wel pittig, maar we zitten niet zestig uur per week achter onze laptop. Ik ben wel tevreden over hoe het gaat. Het is wel spannend om twee ondernemers in één huishouden te hebben, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het goed gaat.”

Yoga en mediteren

Jeffrey: „Het scheelt dat we veel energie uit ons werk halen en ervan overtuigd zijn dat wat we doen een bijdrage kan leveren aan anderen. We coachen twintigers en dertigers op bewustzijn en persoonlijk leiderschap. We hebben ondernemers, managers, medewerkers, particulieren en groepen als klant.”

Anouk: „Het zijn mensen die steeds tegen belemmerende patronen aanlopen in hun werk, die meer rust zoeken in hun leven, die moeite hebben met bepaalde emoties, die niet weten wat ze willen in hun werk of die een betere relatie met anderen willen.”

Jeffrey: „De twintigers en dertigers van nu leven in een steeds snellere wereld. Terwijl je juist even rust moet nemen, even moet vertragen om een oplossing te vinden als je tegen een probleem aanloopt.”

Anouk: „Maar stilstaan doet vaak pijn en dat willen de meeste mensen niet. Zelf heb ik leren over mezelf altijd leuk gevonden. Om mensen goed te kunnen coachen, moet je zelf natuurlijk wel een goede balans hebben tussen werk en privé. Bovendien heb ik enkele jaren geleden last gehad van overspanningsverschijnselen, dus ik heb mijn les wel geleerd.”

Jeffrey: „Werk en privé lopen bij ons natuurlijk wel erg door elkaar. Als ik in het weekend een boek lees dat me erg interesseert, gebruik ik dat ook in mijn werk.”

Anouk: „Maar nu we een aparte werkplek hebben, is de scheiding tussen werk en thuis wel makkelijker.”

Jeffrey: „Ja, we proberen zelf uit te voeren wat we onze klanten leren: voldoende rust nemen en ontspannen.”

Anouk: „Ik doe twee tot drie keer per week aan yoga, Jeffrey één keer. En we mediteren dagelijks. Om rust en evenwicht te vinden. Die ontspanning is extra belangrijk omdat we ook een stel zijn. We zouden makkelijk altijd over ons werk kunnen praten. Laatst zijn we een nachtje weggeweest en toen hadden we van tevoren afgesproken dat we het niet over ons werk zouden hebben. Dat is gelukt!”

Jeffrey: „Nu het bedrijf op poten staat, zijn we bezig met de taakverdeling. Wie is goed in wat en wie vindt wat leuk?”

Anouk: „Ik ben degene die contracten en verzekeringen afsluit en privacyverklaringen opstelt. Ik ben nu eenmaal jurist.”

Jeffrey: „Ik ben meer de regelaar: organisaties benaderen, afspraken maken.”

Anouk: „En ik ben de netwerker van ons tweeën. Om in Amersfoort een zakelijk netwerk op te bouwen, ben ik lid geworden van een netwerk van jonge vrouwelijke ondernemers en van een gemengd ondernemersnetwerk in de regio Eemland.”

Een huis aan de bosrand

Jeffrey: „Mijn passie is sport en dan vooral tennis. En de laatste jaren wandelen we steeds meer en zoeken we de natuur op. We zouden bijvoorbeeld graag eens gaan lopen in Scandinavië of Schotland.”

Anouk: „Maar het afgelopen jaar hebben we veel geld geïnvesteerd in ons bedrijf, dus nu lukt dat even niet.”

Jeffrey: „Onze bedrijfsruimte inrichten was financieel en qua energie gezien toch net alsof je weer een huis moest inrichten.”

Anouk: „Ik heb altijd veel gehockeyd, maar ik ben gestopt wegens onze verhuizing. Bovendien vind ik het wel fijn om nu op zondag vrij te hebben. In het algemeen steken we relatief veel geld in ontspanning: een nachtje weg, sport, samen lunchen.”

Jeffrey: „Die ontspanning is ons veel waard. Ooit zouden we wel in een huis aan een bosrand willen wonen. We voelen ons aangetrokken tot rust, ruimte en natuur. Maar de komende jaren zijn we wel zoet met het opbouwen van ons bedrijf.”

Hoe doen zij het?

Anouk Damen (31) en Jeffrey Zwinkels (32) zijn eigenaar van coachingsbureau VolBewust in Amersfoort. Terwijl ze al samen het bedrijf hadden, sloeg de vonk over. Ze wonen nu samen in een appartement in dezelfde stad. Anouk studeerde rechten in Leiden en Jeffrey deed bedrijfskunde in Rotterdam. Ze leerden elkaar kennen toen beiden bij dezelfde inkoopadviesorganisatie werkten. Toen ze nog een vaste baan hadden, verdienden ze anderhalf keer modaal per persoon. Met hun start-up verdienden ze vorig jaar samen nog onder modaal.