Een duik in nieuw cultureel Utrecht

Tijdens De Nieuwjaarsduik zijn er zondag in Utrecht tal van voorproefjes van voorstellingen, tentoonstellingen en optredens die later dit jaar te zien zijn. Jonge Utrechtse makers vormen de hoofdmoot van het programma. Cabaretier Janneke Jager geeft een preview van haar nieuwe voorstelling Femme Façade. De jonge pianist Jorian van Nee speelt werk van onder anderen Enrique Granados, Dirk Schäfer en Serge Rachmaninoff. Ook is er een Don Quichot-middag, met dans en uitleg.

De Nieuwjaarsduik, op verschillende locaties in Utrecht. Zie: culturelezondagen.nl/zondag/2019/nieuwjaarsduik