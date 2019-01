De Jong voor het eerst Europees kampioen allround

Antoinette de Jong heeft zaterdag in Collalbo voor het eerst de Europese titel allround veroverd. De Tsjechische Martina Sablikova werd tweede en Francesca Lollobrigida derde.

De Jong won de eerste drie afstanden in Collalbo. Daardoor kon ze met een marge van ruim 12 seconden op nummer twee Francesca Lollobrigida uit Italië aan de 5000 meter beginnen. Deze reed ze met een tijd van 7.13,73, waarmee ze als tweede eindigde. Dit was was ruim voldoende voor de glorieuze winst. Met de winst heeft ze bovendien een ticket voor het WK allround begin maart in Calgary verdiend.

De Jong won bij de voorgaande EK’s allround twee keer brons. Ze behaalde op de Italiaanse buitenbaan haar eerste grote titel op het individuele vlak.

Voor het eerst in twaalf jaar ging de titel niet naar Ireen Wüst of Martina Sablikova. Titelverdediger Wüst greep net naast het podium. Ze eindigde als vierde. Wüst woonde woensdag nog de uitvaart bij van oud-schaatsster en goede vriendin Paulien van Deutekom, die anderhalve week geleden op 37-jarige leeftijd overleed aan kanker. Na afloop noemde ze het EK tegen de NOS haar “zwaarste toernooi ooit”. Eerder zei ze al tegen ANP dat “presteren met een lichaam vol verdriet” onmogelijk is.

Mannen

Titelkandidaat Patrick Roest heeft eerder op de dag op de 500 meter bij de EK allround in Collalbo genoegen moeten nemen met de vierde tijd (36,59 seconden). Titelhouder Sven Kramer eindigde verdienstelijk als zesde in 36,69. Na afloop zei hij tegen de NOS “tevreden” te zijn. Haralds Silovs uit Letland won de 500 meter, met een tijd van 36,33. De Noren Havard Bøkko en Sverre Lunde Pedersen werden respectievelijk tweede en derde. Later op zaterdag rijden de allrounders de 5000 meter.