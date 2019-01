Achttien doden bij brand in afkickkliniek Ecuador

Bij een brand in een afkickkliniek in Ecuador zijn vrijdag zeker achttien mensen om het leven gekomen. Ook zijn acht mensen gewond geraakt. Dat melden de autoriteiten, aldus persbureau AFP.

De kliniek stond in een voorstad van Guayaquil, de economische hoofdstad van Ecuador in het zuidwesten van het land. Raul Ledesma, gouverneur van de provincie Guayas, zei dat op het moment van de brand tussen de dertig en veertig menen in het pand aanwezig waren.

De brand is volgens de politiechef waarschijnlijk veroorzaakt doordat patiënten in de kliniek een stapel matrassen in de brand hadden gezet. De politiechef dacht dat de patiënten misschien hoopten te ontsnappen uit de kliniek. De directie van de kliniek is opgepakt, meldt de president van Ecuador Lenin Moreno op Twitter. “De verantwoordelijken zijn al gearresteerd. We zullen niet toestaan ​​dat de dood van onschuldige mensen ongestraft blijft.”

De regiogouverneur heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Hij bracht een bezoek aan de plek van de ramp en beloofde dat “de nationale overheid alle noodzakelijke steun zal bieden”.