‘Vrouw daagt Nederlandse overheid om frauduleuze adoptie’

De 26-jarige Dilani Butink daagt de Nederlandse staat omdat die meer had moeten doen om illegale adoptiepraktijken uit Sri Lanka tegen te gaan. Dat meldt de NOS vrijdag. Het zou voor het eerst zijn dat de Nederlandse overheid wordt gedaagd om een adoptiezaak.

Butink werd geboren in Sri Lanka en in 1992 geadopteerd. Toen ze een paar jaar geleden terugging, ontdekte ze dat haar geboortedocumenten niet klopten en dat ze onmogelijk haar biologische ouders kon traceren. Volgens de procedure zou eerst een jongetje geadopteerd worden, maar toen dat al weg bleek te zijn werd via Butink via een tussenpersoon als vervangend adoptiekind geregeld.

Lees ook dit interview met de geadopteerde Amanda Janssen: ‘Ze hebben me verzonnen, puur om een kinderwens te vervullen’

In Sri Lanka waren in de jaren 80 en 90 veel schimmige adoptiepraktijken, en volgens de advocaat van Butink wist de Nederlandse overheid dit. In de dagvaarding eist Butink volgens de NOS dat de overheid schuld erkent en haar schadeloos stelt. Bovendien wil ze dat er vanuit de overheid een DNA-databank wordt opgericht uit Sri Lanka geadopteerde kinderen. Ook de organisatie Kind en Toekomst, die bij de adoptie bemiddelde, zou zijn gedaagd.

Dit bericht wordt aangevuld.