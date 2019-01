Twee nieuwe aanklachten voor topman Ghosn

Carlos Ghosn, de gewezen topman bij meerdere autobedrijven, kreeg vrijdag twee nieuwe aanklachten te horen van de Japanse justitie. Internationale persbureaus melden dat de aanklager heeft besloten hem te vervolgen voor vertrouwensbreuk bij Nissan en voor het verzwijgen van inkomsten bij datzelfde automerk in de drie fiscale jaren 2015-2018, in jaarverslagen.

Hij zou in 2008 tijdelijk persoonlijke beleggingsverliezen hebben overgedragen aan Nissan. Volgens het Japanse parket deed hij dat ten tijde van de financiële crisis; het zou gaan om een bedrag van zo’n 15 miljoen euro. Met de nieuwe aanklachten kan het voorarrest van Ghosn, dat vrijdag had moeten aflopen, worden verlengd. Zijn advocaat verzoekt de rechtbank om hem op borgtocht vrij te laten.

Ghosn verscheen dinsdag voor het eerst in de rechtbank in de Japanse hoofdstad Tokio. Hij werd op 19 november in die stad gearresteerd, samen met zijn compagnon Greg Kelly, voor het verzwijgen van bijna 40 miljoen euro van Ghosns salaris. Kelly werd op Eerste Kerstdag op borgtocht vrijgelaten; Ghosn zit nog steeds vast. De aanklacht tegen hem wordt steeds verder uitgebreid.

Weg bij Nissan en Mistibishi

De topman zegt dat hij ten onrechte is beschuldigd en geen enkele betaling van Nissan te hebben achtergehouden. Dat hield hij deze week ook vol in de rechtbank.

Donderdag onthulde de Franse krant Libération dat Ghosn in Nederland belastingplichtig is, omdat hij zich in 2012 op een Nederlands adres zou hebben geregistreerd. Dat is hetzelfde adres als dat van Renault-Nissan BV, de holdingmaatschappij van de auto-alliantie. ANP schrijft vrijdag dat Ghosn waarschijnlijk zijn appartement in Amsterdam kwijtraakt. Nissan zou alle banden met de voormalig topman willen verbreken en zegt daarom wereldwijd huurcontracten op van de huizen of appartementen waar hij verbleef.

De Japanse autobedrijven waar Ghosn werkzaam was, het Japanse Nissan en Mitsubishi Motors, hebben hem ontslagen uit het voorzitterschap van de raad van bestuur. Bij het Franse Renault kan hij voorlopig wel nog aanblijven als topman.