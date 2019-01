Tienduizenden bij protest tegen Argentijnse president Macri

Tienduizenden Argentijnen zijn donderdagavond (lokale tijd) de straat op gegaan in een protest tegen het beleid van president Mauricio Macri. Het was de eerste demonstratie van een reeks aangekondigde protestacties tegen de bezuinigingen die hij heeft aangekondigd.

Macri is sinds 2015 aan de macht. Hij heeft subsidies geschrapt, de prijzen voor elektriciteit, brandstof en publieke diensten zijn sterk gestegen. De peso kampt met zware inflatie. Om die muntcrisis te bezweren kondigde Macri in september aan dat diverse ministeries zouden worden geschrapt.

De demonstratie was georganiseerd door een vakbond van vrachtwagenchauffeurs en een arbeidersvakbond. Zij willen in ieder geval in februari elke vrijdag protesteren. Donderdag sloten zo’n 20.000 mensen zich aan bij de demonstratie, schatten lokale media. Zij liepen door het centrum van de stad en verzamelden zich voor het gebouw van het congres. Ze droegen toortsen en borden met de slogan “We hebben genoeg van de bezuinigingen van Macri en het IMF”.

Eind vorig jaar was Buenos Aires nog gaststad voor de G20, de bijeenkomst waar wereldleiders spreken over de wereldeconomie en politiek. De organisatie van de internationale top leidde tot veel woede onder Argentijnen - het kostte veel geld om gebouwen klaar te maken en de stad te beveiligen, terwijl het land ook toen al in een economische crisis verkeerde. Ook toen werden veel protesten georganiseerd.

Later dit jaar vinden presidentverkiezingen plaats in Argentinië.