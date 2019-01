Sugar Factory failliet: optredens afgelast

Poppodium en nachtclub Sugar Factory sloot afgelopen maandag per direct zijn deuren. Alle concerten en dansavonden die nog op de agenda stonden, werden afgelast. De venue aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht maakte maandagochtend in een droevig persbericht bekend faillissement aan te vragen.

De club, die zelfstandig en zonder subsidies opereert, verkeerde al langer in financieel zwaar weer. De organisatie schrijft dat de afgelopen tijd „alles op alles [is] gezet om het voortbestaan van de club te bewaken, maar de middelen bleken onvoldoende”. Het aantal bezoekers en consumpties viel al enige tijd tegen, waardoor de inkomsten achterbleven bij de uitgaven. Sugar Factory kampt met openstaande schulden, waaronder een huurschuld.

Een doorstart is wel onderzocht, maar „is niet zover gekomen”, laat woordvoerder Willem van der Ploeg aan de telefoon weten. Het is dan ook onzeker of de mensen die kaartjes hebben voor de veertig nog geplande evenementen hun geld terug krijgen. „Wij kunnen daar nu nog vrij weinig over zeggen”, aldus van der Ploeg. „We doen er alles aan om dit netjes af te handelen, omdat we willen dat iedereen met een lach terugdenkt aan de Sugar Factory.” De woordvoerder legt uit dat dit ook aan de curator is, die nog moet worden aangesteld. Het faillissement treft meer dan vijftig personeelsleden en freelancers.

Op de rol stonden nog onder meer concerten van de Noorse rockband Spidergawd, de Amerikaanse garage rockformatie Death Valley Girls en de Zweedse progressive metal supergroep Soen. Een voor februari geplande show van de 3J’s verkast naar de Melkweg. De Sugar Factory doet zijn best om in samenwerking met andere zalen zo veel mogelijk concerten op andere locaties alsnog door te laten gaan, beaamt Van der Ploeg.

Grote namen die door de jaren heen optraden waren onder andere Lily Allen, Joss Stone en Elijah Wood. Sugar Factory was dagelijks geopend en organiseerde vorig jaar 405 clubevenementen en 165 concerten. Die werden volgens cijfers van het bedrijf in 2018 aangedaan door ruim 157.000 bezoekers, niet genoeg dus om de zaak draaiende te houden.

De zaal opende in 2005 haar deuren en dankte haar naam aan het feit dat in het gebouw tot 1920 een suikerraffinaderij huisde. Aan de wieg van de Sugar Factory stonden vier jonge ondernemers, onder wie de uit communistisch Polen gevluchte Jacek Rajewski. Hij was ook betrokken bij de oprichting van Boom Chicago, Panama en Winston. Voordat de Sugar Factory haar intrek nam zaten nog een koekjesfabriek, de Stopera en de Nederlandse Opera in het pand.

De Sugar Factory stelde zich als doel om livemuziek, theater en clubevenementen voor een divers publiek samen te brengen, door Rajewski ook wel ‘nachttheater’ genoemd. De grote zaal had een capaciteit voor 400 (bij concerten) tot 550 mensen (bij clubevenementen). Een relatief unieke grootte voor een concertzaal in Amsterdam, dat verder vooral grotere of kleinere zalen kent. Anderhalf jaar geleden werd nog een nieuwe muzikale lijn uitgezet, in de hoop verse bezoekers aan te trekken. „Dat hield in dat we ons zowel qua livemuziek als clubevenementen meer gingen richten op de liefhebber en minder op hitjesfeesten”, legt Van der Ploeg uit.

Opmerkelijk is dat een van de succesvolste wekelijkse clubavonden van de Sugar Factory, Wicked Jazz Sounds, vorig weekend verhuisde naar de Melkweg – aan de overkant van de straat. Bij de show treden dj’s samen op met saxofonisten, gitaristen en zangers. De venuewisseling werd pas op 27 december aangekondigd. Saillant detail hierbij is dat eigenaar en medeoprichter Manne van der Zee van Wicked Jazz Sounds tot december jongstleden tevens algemeen directeur was van de Sugar Factory. Mogelijk zag de organisator de bui al hangen en bracht hij zijn geesteskindje nog snel onder bij een andere zaal. Als reden voor de verhuizing werd al „de onzekere toekomst” van de Sugar Factory genoemd.