Schaatsster De Jong aan kop na eerste dag EK allround

Antoinette de Jong staat na de eerste dag van het EK allround in Collalbo (Italië) eerste in het algemeen klassement. De schaatsster was vrijdag de snelste op zowel de 500 meter als de 3.000 meter. Landgenote Ireen Wüst sloot dag één af als derde, voor de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

De 500 meter, het openingsnummer, legde De Jong af in 39,19 seconden. Wüst was een halve seconde langzamer en beëindigde de afstand als vierde. ‘s Middags reed De Jong op 3.000 meter een tijd van 4:08,07. Wüst finishte die afstand slechts als zevende, maar doordat de concurrentie ook tegenvallende tijden schaatste, steeg ze een plek.

Carlijn Achtereekte, de derde Nederlandse vrouw die aan het EK allround meedoet, staat na een dag schaatsen zesde. Zij finishte op de 500 meter als tiende en op de 3.000 meter als vijfde.

Rouwbanden

Lees ook dit stuk over Paulien van Deutekom: Kampioen omdat ze als geen ander diep kon gaan

De Nederlandse schaatsploeg treedt in Collalbo aan met rouwbanden, als eerbetoon aan de vorige week overleden Paulien van Deutekom. Ze stierf op 37-jarige leeftijd aan kanker. Wüst was woensdag nog bij de uitvaart van Van Deutekom, de wereldkampioen allround van 2008. Twijfel aan haar EK-deelname had Wüst desondanks niet, zei ze tegen de NOS. Afzeggen “zou Paulien ook nooit hebben gedaan”, aldus Wüst. “Ik doe sowieso mee, als eerbetoon aan Paulien. Maar er moet in mijn hoofd wel even een knop om.”

Wüst verdedigt in Collalbo de Europese allroundtitel die ze in 2017 won in Heerenveen. De Jong pakte toen het brons. Martina Sablikova, de Tsjechische winnares van het zilver in Thialf, staat na de eerste dag in Collalbo vierde. Vorig jaar was er geen EK allround, omdat de internationale schaatsbond ISU het toernooi tegenwoordig niet meer zoals voorheen elk jaar, maar om het jaar organiseert. In 2018 was er alleen een WK afstanden.

Dit weekend staat niet alleen het EK allround op het programma, maar ook het EK sprint. De mannen schaatsen vrijdag hun eerste 500 meter- en 1.000 meter-ritten van dat laatste toernooi. Zaterdag beginnen zij aan het EK allround.