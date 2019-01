‘Polen arresteert Chinees en Pool vanwege spionage’

De Poolse nationale veiligheidsdienst heeft twee mensen opgepakt op verdenking van spionage. Dat schrijven internationale persbureaus vrijdag naar aanleiding van een bericht van de persdienst PAP. Het zou gaan om een Chinees en een Pool.

De Chinese man zou een werknemer zijn van het Chinese bedrijf Huawei, meldt de televisiezender TVP. Poolse autoriteiten zouden vrijdagochtend een kantoor van het bedrijf in Polen zijn binnengevallen.

Er is afgelopen dinsdag ook een inval geweest bij het telecombedrijf Orange. De inlichtingendienst heeft daar informatie ingenomen over een medewerker, meldt het bedrijf in een verklaring.

Telecom en spionage

Huawei technologiebedrijf is een van de grootste ter wereld en verkoopt telefoons, maar ook telecommunicatieservices en -apparatuur. Er bestaat wantrouwen tegenover het ICT-bedrijf, dat middels nieuwe 5G-netwerken de Chinese overheid zou helpen in andere landen te spioneren.

In december werd in Canada de topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou, gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten. Die verdenken Huawei ervan te hebben gelogen tegen Amerikaanse autoriteiten over activiteiten van het bedrijf in Iran. Wanzhou is inmiddels op borgtocht vrij; haar arrestatie zette de relatie tussen China en Canada en de VS onder druk.

De Poolse verdachte is “een bekende in de cyberbusiness” zegt de directeur van de inlichtingendienst. Persbureau AP citeert hem en vermeldt dat de operatie die resulteerde in de arrestaties, al lange tijd werd voorbereid. Volgens TVP is hij ook werkzaam geweest voor de Poolse interne inlichtingendienst. Een woordvoerder van de dienst zegt tegen de Poolse media dat de twee mannen voor drie maanden kunnen worden vastgehouden.