Nog wat dansles en dan ‘een sex siren’

Zingen, stappen, zich op de grond vlijen, opstaan. Springen, draaien, struikelen over het microfoonsnoer. Haar los, haar in staart, haar in knotje. Vragend kijken naar de manager, naar de styliste, de geluidsman.

Het komt goed, knikken ze.

Dansles, zangles? Ga ik doen, zegt Famke Louise.

Stoer of sexy? Nog onzeker.

Het is begin december, anderhalve maand voor de show waar het vandaag om gaat. Op 19 januari, op het Noorderslagfestival voor Nederlandse artiesten in Groningen, zal Famke Louise Meijer haar debuut maken voor een kritisch poppubliek.

Ze werd vorige maand 20. Populair is Famke Louise al een tijd, door de persoonlijke vlogs die ze tot ruim een jaar geleden maakte over mode, make-up en relaties, waarmee ze zo’n 300.000 ‘volgers’ had, vooral tieners en kinderen. Toen ze in 2017 debuteerde met de single Op Me Monnie werd het meteen een grote hit. Ze treedt vaak op op tienerfeesten en in clubs. Maar in 2019 wil ze het popcircuit veroveren.

In een oefenruimte in Hilversum staan een dj, geluidsman en art director. Op de bank zitten de manager, een assistent, een styliste/dansinstructrice. Samen met Famke overleggen ze over de manier waarop ze de zaal zal overrompelen, op Noorderslag. „Het publiek moet weglopen met het idee ‘Wow, wat ik nu gezien heb!’”, zegt manager Froukje Bouma.

De sobere stijl van de cluboptredens wordt vervangen door spektakel. Dansers zullen choreografieën uitvoeren, er zijn rekwisieten en kledingwissels. En dat alles binnen dertig minuten. „En als het korter is, is het ook goed. Als het maar knalt”, zegt de manager.

In het midden van de ruimte staat Famke Louise, in een spijkerbroek en gestreepte trui. Met een strakke blik op de paarse muur zingt ze haar liedje Vroom, een lui nummer over auto’s en mooie kleren.

Art director Kesh Kanhai: „Hier doe je een choreografie met een paar dansers.”

Famke Louise staat stil: „Daar moet ik dan wel op oefenen”

De manager tegen Famke: „Jij wil ook graag humor in je show. Misschien iets met een maf attribuut? Zo neem je jezelf een beetje op de hak. Dan kunnen de haters niets meer zeggen, toch?”

‘Haters’ zijn een bekend verschijnsel in de carrière van Famke Louise. Sinds het begin van haar loopbaan kreeg ze boze reacties, eerst op haar vlogs en toen op haar muziek. Op Twitter en YouTube werd geschimpt op (onder meer) haar uiterlijk, haar manier van praten, van zingen, haar kleding. Toen ze als zangeres begon, kreeg ze kritiek op haar ‘rap’-imago ten onrechte toe-eigenen, en andermans stijl kopiëren.

Opbouwende kritiek

Twee weken na de repetitie, in een kantoor in Amsterdam, zegt ze dat ze goed tegen kritiek kan. „Als mijn management iets negatiefs zegt over mijn houding of manier van zingen, vind ik dat prima. Ik weet dat ze het als opbouwende kritiek bedoelt. Het is iets anders als mensen bij mijn optredens vooraan gaan staan met een Post-it op hun hand met ‘hoer’ erop. Dat kan me weleens raken, maar ik trek me er niet veel van aan. Uiteindelijk heb ik superveel bereikt met wat ik doe.”

In de oefenruimte in Hilversum bedenkt haar team een oplossing voor hoe ze straks met een kritisch publiek om kan gaan. Danslerares Niki van Callandt: „Af en toe moet je een man in de zaal strak aankijken. Net zo lang tot het ongemakkelijk wordt.”

„Of juist een vrouw aankijken”, zegt de manager. „Vrouwen zijn de grootste haters, toch. Dan worden ze bang.”

Famke Louise: „Daar heb ik superveel zin in.”

Ze begint weer te zingen. Ze klinkt zoals ze kijkt: een mengeling van verlegen en brutaal. Soms ingehouden en soms zwoel, met een zweem van de tienermeisjessensualiteit waar ook Britney Spears bekend mee werd. De stijl past bij de schrille elektronica en tropische accenten van haar eigentijdse hiphop.

Dj Younes Spanjer stopt de muziek, Famke Louise zingt een stukje a capella: ‘Ligt het aan mij of heb jij het ook zo heet.’ Ze zingt hees, met veel lucht, en kijkt tevreden. „Dat heb ik op zangles geleerd.”

Er wordt overlegd over haar bewegingen. „Het is belangrijk dat jij in controle bent”, zegt Kesh. „Daarom moet je niet te veel bewegen. Hou het klein.”

„Weet je wat ook sick is?” Famke Louise gaat op haar knieën zitten en leunt naar achter, de microfoon losjes in haar hand.

De manager: „Goed, maar probeer ook je schouders naar achter te houden, zodat je jezelf groter maakt.”

Famke Louise: „Ja, ik ga steeds naar voren. Dat is lomp.”

De danslerares: „Heb je balletles?

„Nee.”

„Dat zou heel goed zijn voor je houding.” Ze is wat stijf in de schouders, zegt de danslerares tegen de manager. „Ik zal haar nog wat subtiele gebaren aanleren. Dan wordt ze een echte ‘sex siren’.”

Ze bespreken de kleding voor het optreden. Manager: „Misschien een beetje richting bondage, maar niet té.” Tegen Famke Louise: „Wat voor schoenen doe je aan?”

Zij: „Platte, dan kan ik tenminste springen.”

Entertainment

Famke Louise uit Almere, wist van jongs af aan dat ze iets met entertainment wilde doen, al wist ze nog niet in welke richting, zegt ze, twee weken later. Ze werd muzikaal opgevoed, haar moeder had hobo gestudeerd op het conservatorium, haar vader speelde gitaar. Zelf speelde ze eerst viool, en kreeg later zangles.

Ze was altijd goed in het bedenken van concepten. Ze begon als vlogger op haar zestiende. „Voor mijn YouTube-filmpjes maakte ik tevoren steeds een script, en bedacht het concept dat ik wilde gebruiken. Ook in muziek zijn concepten nuttig. Ik denk veel na over de samenhang tussen de muziek, de clip en mijn presentatie.”

Ook al vlogt ze nu niet meer, ze zorgt nog altijd voor voldoende zichtbaarheid op sociale media en houdt precies bij hoeveel streams, views en likes haar online-acties opleveren.

Afgelopen zomer brak ze met de managers die haar zangcarrière tot dan toe hadden begeleid, rapper Bizzey en tv-presentator JayJay Boske. Ze moest te veel cluboptredens doen, en was constant onderweg, zegt ze, ze hield de werkdruk niet vol.

Inmiddels laat ze zich vertegenwoordigen door SPEC, het managementbureau van Ali B en zijn vrouw. Het gaat nu beter, zegt ze. Dat betekent: minder druk om zo vaak mogelijk op te treden, en meer rust. „Ik heb nu ook een weekend. Al is het niet in het weekend, natuurlijk. In elk geval heb ik nu soms zomaar een dag vrij.”

En er zijn mensen die met haar meedenken. „Ik krijg hulp en als ik ergens mee zit, kan ik mijn mental coach bellen, die helpt me ook.”

Het belangrijkste aan de nieuwe situatie vindt ze dat ze vanaf nu haar eigen liedjes kan schrijven. „Eerst niet. Dat vond ik jammer. Bij SPEC krijg ik ruimte en tijd om te werken tot ik ergens tevreden over ben.

„Mijn nummers werden wel geschreven op basis van mijn ideeën. Maar als je het helemaal zelf gemaakt hebt, is de voldoening toch groter.”

Een paar dagen eerder ontving ze een Hashtag Award (voor onlineproducties). „Ik was genomineerd in twee categorieën”, zegt ze. „Voor het nummer Slide, dat ik had opgenomen met Caza, en voor de film over mijn leven. Ik won de prijs voor Slide. Dat was leuk, maar ik had liever die andere gehad, die ging echt over mij.” Ze keert zich om naar haar manager die verderop achter haar computer zit. „Ik denk dat ik die award aan Caza ga geven, hij heeft hem meer verdiend dan ik.”

De manager knikt: „Goed idee.”

„En dan film ik het. Voor mijn Instagram.”

In Hilversum zingt ze haar grootste hit tot nog toe, Op Me Monnie. De styliste stelt voor dat ze zich tijdens dit nummer uitkleedt en dan beschilderd blijkt te zijn met bodypaint.

Famke Louise: „Dat is shockerend, ja, heel goed.”

De manager wil de opbouw van de set doornemen. „Tot nog toe speelden jullie ’s nachts in clubs, als de mensen al zo’n beetje dronken waren. Straks in Groningen is het gewoon kwart voor negen ’s avonds en moet je de aandacht vasthouden.”

De art director: „Daarom krijgt elk nummer een andere sfeer. Ook uiterlijk.”

Op de speakers klinkt nu Fan, een vrolijk nummer van Famke met Ronnie Flex.

„Fan wordt luchtig”, zegt hij. „Een ander nummer meer ingetogen, en een ander juist uitbundig. ‘Tequila drinken in Mexico’, zeg maar.”

De stemming in de oefenruimte is inmiddels losser. Famke Louise ligt op haar rug op de grond en zingt: ‘Boy, misschien maak ik je de mijne, mijne’. Ze vraagt haar assistent om haar te filmen. „Voor mijn Instagram Story. Zet je hem erop?”

Dan gaat ze naar buiten voor een pauze. Als ze terugkomt doet ze nog een keer Op Me Monnie. Met brede stappen en in haar hand een denkbeeldig pistool loopt ze naar voren en naar achter, zingend over geld en Parijs.

Aan het eind van het nummer danst ze naar haar telefoon en kijkt op het scherm. ‘Ben op me monnie, ben op selfish’. Dan kijkt ze blij en past de tekst aan, verwijzend naar haar Instagram: „En mijn filmpje heeft 30k!”

Famke Louise treedt op: 19/1 Noorderslag-festival, Oosterpoort, Groningen.