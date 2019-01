Meisje (13) in VS drie maanden ontvoerd door man die haar ouders doodde

Een 13-jarig meisje in de Amerikaanse staat Wisconsin is drie maanden lang ontvoerd door een man die volgens de politie haar ouders doodde om haar te kunnen kidnappen. De vermoedelijke ontvoerder is opgepakt en werd vrijdag in staat van beschuldiging gesteld voor de misdrijven, melden de persbureaus AP en Reuters. Een dag eerder wist het slachtoffer, Jayme Closs, te ontsnappen.

Closs was vermist sinds 15 oktober vorig jaar, dezelfde dag dat haar ouders dood werden aangetroffen in hun huis in het stadje Barron. Politieagenten die ter plaatse kwamen zagen dat de voordeur van de woning openstond en konden geen spoor vinden van het meisje. Duizenden vrijwilligers en honderden agenten kamden de omgeving uit, maar dat leverde niets op.

Precies 88 dagen later dook Closs weer op. Een vrouw die haar hond uitliet in het gehucht Gordon, diep in de bossen zo’n honderd kilometer ten noorden van Barron, werd plotseling door de tiener aangeklampt. Closs bleek zich bevrijd te hebben uit het huisje waar ze al bijna drie maanden gevangen werd gehouden. De vrouw nam Closs mee naar kennissen in de buurt en belde de politie. Een kwartier later werd haar ontvoerder gearresteerd, door politieagenten die hem staande hadden gehouden in zijn auto.

‘Daden gepland’

De autoriteiten gaan ervan uit dat Closs ontvoerder Jake Patterson (21) nog nooit had gezien of gesproken. Ze vermoeden ook dat het Patterson puur om het meisje ging, en dat hij haar ouders vermoordde om haar mee te kunnen nemen. De politie onderzoekt of Patterson Closs heeft misbruikt. Rechercheurs ondervragen haar over wat ze heeft moeten doorstaan tijdens de ontvoering. Daarna wordt ze herenigd met haar familie.

Patterson had volgens de politie geen strafblad. Hij zou zijn “daden hebben gepland en allerlei maatregelen hebben genomen om zijn identiteit te verhullen”, zei sheriff Chris Fitzgerald van Barron County.