Shorttracker Knegt nog weken in het ziekenhuis

Shorttracker Sjinkie Knegt, die donderdag in het ziekenhuis werd opgenomen met zware brandwonden, moet daar nog zeker twee of drie weken blijven. Dat heeft bondscoach Jeroen Otter vrijdag gezegd tijdens een persconferentie. Pas dan wordt er meer duidelijk over zijn herstel en over eventuele permanente schade.

Knegt raakte donderdagochtend in zijn huis in het Friese Bantega gewond doordat zijn kleding door een houtkachel vlam vatte. De toestand van de 29-jarige schaatser is stabiel, maar wel heeft hij brandwonden aan zijn gezicht, borst en benen en voeten.

Knegt heeft een goede nacht gehad, zo liet Otter vrijdag weten. De pijn was donderdag “verschrikkelijk” en is nu volgens Knegt te dragen. Zijn gezicht is gezwollen en volgens de moeder van de shorttracker zijn vooral zijn voeten er ernstig aan toe: deze zijn “helemaal ingezwachteld”, aldus Omroep Friesland. Volgens Knegts familie is het goed mogelijk dat de schaatser nog zes weken in het ziekenhuis blijft. Over de ernst van de brandwonden is namelijk nog veel onzeker, maar de spieren en zenuwen van de shorttracker zouden niet zijn aangetast. Over twee of drie weken zal duidelijk moeten worden of een huidtransplantatie nodig is.

Ploeg is geschokt

Er was wel een kleine meevaller: donderdag werd gesproken over derdegraads brandwonden op zijn linkerbeen, hetzelfde been waaraan hij al geblesseerd was, maar daarvan bleek geen sprake. In december raakte Knegt, wereldkampioen in 2015 en tweevoudig winnaar van een olympische medaille, al gewond aan dat been. Dat was klem komen te zitten tussen een vorkheftruck en het kozijn van zijn schuurdeur.

Bij de perspresentatie van de Nederlandse shorttrackers donderdag in Ridderkerk was hij er al niet bij, hij zou namelijk niet meedoen aan de EK shorttrack in Dordrecht. Het was al een beetje vreemd zonder hem, maar hij zou sowieso komen kijken en aanmoedigen. Niet lang na de presentatie kreeg de ploeg te horen dat Knegt in brand had gestaan. Zijn vrouw vond hem en hij werd naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

Hij maakt anderen beter

Knegts ploeg is geschokt. Vrijdag begonnen de EK, maar over het toernooi hangt nu een donkere waas. Een Nederlandse selectie die misschien wel sterker dan ooit is in het jaar na de succesvolle Olympische Winterspelen, moet proberen zich op te richten voor een titeltoernooi terwijl de grondlegger van dat succes bij de mannen in het ziekenhuis ligt.

Er is een „grafstemming” binnen de ploeg, zei een aangeslagen Otter. Knegt is de grote kopman, de beste shorttracker die Nederland heeft, maar vooral ook een enorme gangmaker. Hij maakt de anderen beter, hij is die wat gekke vriend van iedereen. „Taai zijn maat! Ga alles geven voor je dit weekend”, zette Daan Breeuwsma op zijn Instagram. “#voorsjinkie”, stond onder een foto bij Suzanne Schulting.

Knegt had nog een appje gestuurd dat Otter onder ogen kreeg, waarin hij iedereen succes wenste. “Toch een eerste teken van leven dan”, zei Otter vrijdag, met tranen in zijn ogen. Verzocht is de ploeg niet te veel te belasten met vragen over Knegt, want er moet en zal zo goed als mogelijk geprobeerd worden iets van deze EK te maken. Hoe lastig ook. „Dit maakt het qua beleving heel erg zuur”, zei Otter donderdag. „Als team proberen we Sjinkie mentaal te ondersteunen. Hij is een icoon van het shorttrack. Sjinkie in topvorm is iets bijzonders, dat zien wij dagelijks op het ijs. Laten we hopen dat we dat straks weer te zien krijgen.”

Deze week was Knegt, die de NK in Heerenveen van achter de boarding met een spalk om zijn been en zijn dochtertje bij de hand had bekeken, nog optimistisch over zijn herstel geweest. De WK in Sofia in Bulgarije, in maart, daar zou hij misschien weer bij zijn. En toen kwam het tweede ongeluk. En in dit geval is het veel lastiger iets over het herstel te zeggen. Otter wilde daar ook nog niet aan denken: „Het allerbelangrijkste is dat de mens Sjinkie goed herstelt.”