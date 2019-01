In opspraak geraakte R. Kelly geeft in april show in Nederland

R&b-zanger R. Kelly treedt in april op in The Box in Amsterdam. Dat bevestigt boeker J.Noah Entertainment vrijdag aan NRC. De timing van het optreden is opmerkelijk omdat de 52-jarige zanger afgelopen week weer in opspraak raakte vanwege aantijgingen van misbruik. J.Noah Entertainment wil niet zeggen of er met de boeking, onderdeel van een Europese tour, rekening gehouden is met de controverse.

Vorige week donderdag verscheen een deel van de de zesdelige BBC-documentaire Surviving R. Kelly. Daarin wordt onder meer gesteld dat de zanger zich schuldig heeft gemaakt aan psychologische en fysieke mishandeling. De documentaire werd intussen bijna twee miljoen keer bekeken.

De autoriteiten in de steden Chicago en Atlanta lieten dinsdag weten de beschuldigingen aan het adres van Kelly verder te willen onderzoeken. Justitie riep andere mogelijke slachtoffers van de zanger op zich te melden. De staat Georgia begint een strafrechtelijk onderzoek naar de artiest, schrijft entertainmentsite TMZ.

Beschuldigingen van huiselijk geweld

R. Kelly werd de afgelopen jaren meermaals beschuldigd van seksueel en fysiek ontoelaatbaar gedrag. Kellys ex-vrouw Andrea Kelly beschuldigde hem in oktober nog van huiselijk geweld. De 44-jarige actrice was van 1996 tot 2009 met de artiest getrouwd. In de Amerikaanse talkshow The View openbaarde zij dat Kelly, wiens volledige naam Robert Kelly is, zijn arm ooit zo hardhandig tegen haar nek zou hebben geduwd, dat de actrice kort niet kon ademen. In 2005 zou zij justitie om beschermende maatregelen hebben gevraagd, schreef de Britse krant The Guardian.

Precies een jaar eerder kwam de zanger in het nieuws nadat ouders van een vijftal jonge vrouwen Kelly hadden beschuldigd van hersenspoeling. De Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed schreef toen dat hij vrouwen tegen hun zin in aan zich gebonden zou houden in een soort sekte. Aanvankelijk zou hij de vrouwen hebben aangeboden te helpen met hun muziekcarrière. Vervolgens zou Kelly hebben bepaald wat ze wel en niet mochten dragen en eten en met wie de vrouwen contact hadden. In 2002 werd hij beschuldigd van het filmen van kinderporno. Hij werd vrijgesproken.

Kelly ontkent structureel alle beschuldigingen van misbruik. In juli vorig jaar nam hij zelfs een nummer op getiteld ‘I Admit’ waarin hij de beschuldigingen van de ouders weerspreekt. In het 19 minuten durende lied geeft hij toe dat hij “fouten heeft gemaakt” door te veel te roken en te drinken. Maar hij insinueert dat de beschuldigingen eigenlijk een soort complot zijn: “Now here comes this big ass conspiracy.”

De Amerikaanse muziekjournalist Jim DeRogatis, die Kelly twintig jaar volgde, constateerde dat het verschijnen van de documentaire, afgelopen week behoorlijk wat heeft losgemaakt in de VS. Zo steeg het aantal telefoontjes naar de nationale hulpdienst die zich bezighoudt met seksueel geweld na de documentaire met 20 procent, volgens berichtgeving van zender ABC.

#MuteRKelly

Ook twitteraars lieten van zich horen onder de hashtag #MuteRKelly, een oproep van zwarte vrouwen aan de muziekindustrie om Kelly niet langer te steunen. Op de website van de actiegroep staat dat “het bewijs tegen de zanger overweldigend is, ook al is hij nooit veroordeeld”. Veel aandacht is er specifiek voor alle zwarte vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van Kelly: “Veel zwarte vrouwen willen niet de schuld krijgen van de ‘val’ van een succesvolle zwarte man. Ze voelen zich verraders als ze wel hun mond opendoen.” Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf zwarte vrouwen in de VS ooit verkracht is.