Housebroken

De Amerikaanse fotograaf Areca Roe heeft, zoals ze dat zelf omschrijft, "opmerkelijke huisdieren in hun huiselijke omgeving" gefotografeerd. Ze presenteert die beelden in haar serie 'Housebroken'. "In de afgelopen drie jaar heb ik dieren zoals slangen, egels, hangbuikzwijnen en fretten in hun huizen gefotografeerd. De huisdieren zijn fascinerende dieren, maar de relatie met hun eigenaren heeft iets ambigu's - het is niet zo duidelijk en hecht als het gezelschap en comfort dat honden en katten bieden. Ik wil de spanningen tonen die ontstaan in de schijnbare wildheid van het dier en zijn tamme omgeving van zachte texturen en rommel. Omgekeerd passen sommige dieren bijna in hun huiselijke omgeving."