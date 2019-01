‘Helpt seks om een romantische relatie te beginnen?’

‘Cut to the chase”, – ‘kom ter zake’ – is de kop boven een persbericht van 9 januari: „Can sex help start a relationship?”

Nou, dan heb je ons. Brengt seks mensen tot elkaar? We willen er alles van weten. „Een ontluikende relatie of een onenightstand? Het verschil hoeft niet meteen duidelijk te zijn,” lezen we, „al helemaal niet voor de direct betrokkenen.” Cut to the chase, denken we nu, en lezen: „Hoe dan ook, seks helpt romantische relaties tussen potentiële partners tot stand te brengen, blijkt uit een nieuw onderzoek.”

Dan denken we op de NRC-wetenschapsredactie: hebben die onderzoekers nou, in een experiment, een door het lot bepaald deel van de mensen seks met elkaar laten hebben en de rest niet, waarna dat in die eerste groep tot meer relaties bleek te leiden dan in de tweede? Hoe kun je anders concluderen dat seks helpt romantische relaties tot stand te brengen? Maar hoe hebben ze dat door de ethische commissie gekregen? Wat hebben ze gedáán?

Dat staat verder in het persbericht en in het artikel in Journal of Social and Personal Relationships. Ze lieten studenten met een mooie persoon van het andere geslacht ‘I kissed a girl’ van Katy Perry playbacken. Of intiem dansen op ‘I don’t want to miss a thing’ van Aerosmith. Hoe aantrekkelijker de studenten die persoon (een acteur of actrice) vonden, hoe intiemer ze zongen en dansten en hoe meer zin ze hadden om diegene nog eens te zien – het was één grote positieve correlatie. In een ander experiment hielpen mensen na een erotische video een acteur/actrice beter met een redeneertaak dan na een film over regenwoud.

Maar er kwam géén seks in het onderzoek voor en er werd géén romantische relatie gevormd. Can sex help start a relationship? Vast, maar het is hier niet onderzocht.