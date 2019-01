Haatdominee onwelkom

Gorinchem, stad van tolerantie. Amper een paar weken hangt die leuze onder alle plaatsnaambordjes, of het vestingstadje is in verlegenheid gebracht. De vaste predikant van de Grote Kerk is net vertrokken, dus vroeg men een gastdominee. Maarten Klaassen, een van de initiatiefnemers van de Nederlandse Nashville-verklaring.

Erg pijnlijk, vond Murat Aydemir, eigenaar van een buurtwinkeltje midden in het multiculturele stadsdeel Haarwijk. Hij startte een petitie tegen de komst van de dominee, aanstaande zondag.

Tot nu toe was het netto resultaat van dat antihomopamflet vooral dat elk gehucht de regenboogvlag hees op het raadhuisplein en dat er geen BN’er meer is die géén protestlied of gedicht schreef. Maar dit gaat verder: een predikant als onwelkom verklaren.

En met succes: donderdagmiddag verklaart de plaatselijke kerkenraad in een kaal persbericht dat de gastpredikant zondag ‘niet zal voorgaan’. Zonder nadere verklaring.

„We zijn blij met de beslissing die de kerk heeft genomen,” zegt Aydemir, „En nu moet de dialoog op gang komen.”

Aydemir had hem anders heus niet de stadspoorten uitgesmeten. „Als hij wil komen praten, is dat zijn recht, maar ik zou iemand met die opvattingen ook niet in mijn huis welkom heten.”

Ik sprak Aydemir al vóór het nieuws, op donderdagochtend, samen met een aantal van de ruim 200 ondertekenaars, in het koffiehoekje dat hij pas opende, speciaal voor dit soort buurtgesprekjes, staand, met koffie in kartonnetjes.

Johannes van Camp, fotograaf, is de bedenker van het eind november geopende ‘tolerantiepad’ over de stadswallen, met portretten van stadsgenoten, ‘ambassadeurs voor tolerantie’. „Ik heb opgeroepen om zondag tijdens de dienst een tolerantietocht te houden over dat pad. Iedereen neemt een bloem mee. Zo laten we niet onze onderbuik maar ons hart spreken.”

Dick van Zanten, wethouder van onder meer Sociaal Cultureel Werk, heeft deze week nog de regenboogvlag gehesen, „met de commissaris van de koning, die nota bene zelf theoloog is. Maar hij ziet ook dat die verklaring een achterhaalde 19e-eeuwse opvatting is.”

„Kan die vlag ook niet op de kerk wapperen?” vraagt Van Camp. Nou nee, dat gaat daar niet lukken.

„Op de moskee ook niet,” zegt Aydemir, die zelf moslim is. „Nog niet.” Homoseksualiteit ligt daar nog „heel ingewikkeld”. „Voor haatimams is al vaker aandacht geweest, maar we zien nu dat zulke intolerantie niet exclusief bij één religie voorkomt.”

Als door deze commotie nu ook onder moslims het gesprek over homoseksualiteit op gang komt, is dat alweer een prachtig backfire-effect na Nashville. We moeten de opstellers eigenlijk dankbaar zijn. Van Camp: „Het is een mooi toeval, tenzij God dit allemaal zo bedacht heeft in zijn goedertierenheid.”

