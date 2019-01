Gevluchte Saoedische verwijdert Twitter-account om doodsbedreigingen

De Saoedische vrouw die op de vlucht voor haar familie al bijna een week op de luchthaven van Bangkok verblijft, wordt op sociale media met de dood bedreigd. Volgens een Australische journaliste, die nauw contact heeft met de achttienjarige Rahaf Mohammed al-Qunun, maakt de Saoedische het goed. Wel heeft zij haar Twitter-account tijdelijk verwijderd.

Verschillende landen zijn in gesprek met de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) over de asielaanvraag van de Al-Qunun, schrijft persbureau AP. Onder meer Canada en Australië overwegen haar op te nemen. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne heeft met de Thaise autoriteiten gesproken over de kwestie, maar heeft nog niet bekend gemaakt op welke termijn er een besluit over de asielaanvraag wordt genomen.

Familie

Afgelopen zaterdag nam de Thaise politie het paspoort van Al-Qunun in beslag toen ze via Bangkok naar Australië wilde reizen. Ze zou door haar familie worden mishandeld en vreest voor haar leven als ze terug zou keren naar Saoedi-Arabië.

Uit protest sloot ze zichzelf op in een hotelkamer op het vliegveld, en deed op Twitter een oproep om hulp. Daarmee trok ze zoveel aandacht dat de Thaise autoriteiten haar overdroegen aan de VN-vluchtelingenorganisatie.