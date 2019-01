Geuzenpenning naar Mexicaanse priester Alejandro Solalinde

De bekende Mexicaanse priester Alejandro Solalinde krijgt dit jaar de Geuzenpenning, een eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten. Dat maakt de stichting achter de prijs vrijdag bekend. Solalinde biedt met een door hem opgericht opvanghuis een plek aan migranten die vanuit Mexico de oversteek wagen naar de Verenigde Staten.

In 2007 richtte de 73-jarige pater opvang Hermanos en el Camino op (Broeders Onderweg) op in het Mexicaanse Ciudad Ixtepec, een stadje in de deelstaat Oaxaca. Migranten die vanuit Mexico naar de VS willen, kunnen er tijdelijk onderdak en juridische en psychische hulp krijgen. De zuidelijke staat Oaxaca is een van de armste regio’s van het land, er heerst grote werkeloosheid en bendes plegen er veel geweld.

Jaarlijks worden er in de opvang zo’n twintigduizend migranten tijdelijk geholpen, zoals de migranten van ‘de karavaan’ waar Donald Trump herhaaldelijk voor waarschuwde. Eind vorig jaar trokken duizenden Hondurezen door Mexico naar de VS. Hun tocht werd wereldnieuws doordat Trump fel naar hen uithaalde. Solalinde zei destijds over de Amerikaanse president: “Donald Trump zal niet van grote betekenis voor de geschiedenis blijken te zijn. Hij zorgt er alleen maar voor dat de samenleving door de migranten verder gepolariseerd raakt.”

Lees ook: Circa zesduizend Hondurezen trekken sinds twee weken door Mexico, op weg naar de VS. Nu de Amerikaanse president Trump naar hen uithaalt, zijn de migranten ineens wereldnieuws. „Hij zegt dat we terroristen zijn. Maar we doen niemand kwaad!”

Bedreigingen

In 2012 werd Solalinde vanwege zijn migrantenwerk dusdanig bedreigd, dat hij Mexico moest verlaten. Na twee maanden keerde hij terug en pakte hij zijn werk weer op. Vanuit lokale autoriteiten ondervindt de priester veel weerstand, zo schrijft het bestuur van de stichting Geuzenpenning, en ook vanuit de Mexicaanse katholieke kerk krijgt Solalinde veel kritiek.

Vorig jaar werd hem de misviering ontzegd omdat Solalinde Mexicaanse bisschoppen had verweten te weinig voor migranten te doen. Eerder had hij de kerk opgeroepen respect te hebben voor seksuele diversiteit. In 2015 probeerde Solalinde een referendum op te zetten om de voormalige impopulaire president Enrique Peña Nieto naar aanloop van de verkiezingen weg te krijgen.

De Geuzenpenning wordt sinds 1987 jaarlijks toegekend aan organisaties en groepen. De stichting achter de prijs werd opgericht door Nederlandse verzetsstrijders die actief waren in de Tweede Wereldoorlog. Eerder wonnen onder meer mensenrechtenactivist Thomas Hammarberg (2014) en organisatie Human Rights Watch (2007). Vorig jaar won Girls Not Brides, een organisatie die kindhuwelijken bestrijdt. De uitreiking vindt half maart in Vlaardingen plaats.