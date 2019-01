Geen Nederlandse batterijenfabriek in China

Ondernemer Kees Koolen stapt uit het jonge internationale batterijenbedrijf Lithium Werks, dat hij vorig jaar mede oprichtte. Dat maakte Koolen vrijdag bekend.

Koolen kreeg in de herfst veel publiciteit omdat hij in China een ‘Nederlandse’ batterijenfabriek zou bouwen. Die fabriek, die in de planningsfase verkeert, wordt dus niet Nederlands. Ook de bedrijvencampus bij de Universiteit Twente, die LithiumWerks vorig jaar aangekondigde, komt er niet op korte termijn.

Lithium Werks ontstond in 2018 uit de samenvoeging van vier batterijenbedrijven, waaronder Super B in Hengelo. De andere partners hadden wortels in de VS en Noorwegen. Kees Koolen deelde de leiding van het bedrijf met de Amerikaan Joe Fisher. Alleen de Nederlandse tak gaat verder als Koolen Industries.

Volgens Koolen was het vanwege de verdeling over Europa, Noorwegen en de VS „moeilijk om voldoende contact te hebben over bepaalde zaken”.

Koolen noemt ook als reden voor de splitsing dat er zich in Nederland „niet één grote investeerder” had gemeld. Alleen ontwikkelingsmaatschappij OostNL bracht volgens Koolen „enkele miljoenen” in. Er was wel animo bij investeerders in China en de VS, en ook in Polen waar Lithium Werks een gigafactory voor batterijen wil bouwen.

Meerdere investeerders eisten volgens Koolen dat het hoofdkantoor uit Nederland zou vertrekken. Het doel van Lithium Werks om 300 miljoen dollar (260 miljoen euro) aan investeringen binnen te halen voor eind 2018 werd niet gehaald.

Een campus met r&d voor schone energie naast de Universiteit Twente staat in de wacht. Lithium Werks meldde in september dat er al 100 miljoen euro in was géïnvesteerd. De bouw zou begin 2019 starten.