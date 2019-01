‘Frankrijk onderzoekt Japanse IOC-baas op verdenking van corruptie’

De Franse autoriteiten hebben de voorzitter van het Japanse Olympisch Comité aangeklaagd wegens corruptie bij de toewijzing van de Spelen van 2020 aan Tokio. Dat schrijft de Franse krant Le Monde vrijdag.

Het Franse Nationale Bureau van Financiën heeft op 10 december een formeel onderzoek naar Tsunekazu Takeda ingesteld. Het gaat om een onderzoek naar “actieve corruptie”. Het Internationaal Olympisch Comité, dat is gevestigd in het Zwitserse Lausanne, stelt in een verklaring dat het nauw contact houdt met de Franse justitie. Vrijdag komen leden van de ethische commissie bijeen om de zaak te bespreken. “Mr. Takeda blijft onschuldig totdat het tegendeel is bewezen”, schrijft de organisatie.

Verdachte betalingen

In 2013 werd bekend dat Tokio de Olympische Spelen zou organiseren. De Franse justitie doet al een tijd onderzoek naar de toewijzing van het sportevenement. In 2016 werd een verdachte betaling van 1,3 miljoen euro door het Japanse Comité opgemerkt. De organisatie stelde ook zelf een onderzoek in naar de gang van zaken rond de nominatie van Tokio als gastheer van de Olympische Zomerspelen - voorzitter Takeda werd onder politieke druk gezet om het interne onderzoek in te stellen.

Volgens Le Monde wordt Takeda er nu van verdacht steekpenningen te hebben betaald. De Franse financiële onderzoekers kijken naar twee betalingen, samen 1,8 miljoen euro. Die zouden rond de IOC-stemming voor de toewijzing zijn gemaakt aan een bedrijf in Singapore.

Takeda is een oud-springruiter en deed zelf twee keer mee aan de Olympische Spelen, in 1972 en 1976. In 2001 werd hij voorzitter van het Japanse nationale Olympische Comité. Hij trad in 2012 toe als lid van het IOC; een jaar daarvoor werd hij benoemd tot voorzitter van de Japanse commissie die meedong naar organisatie van de Spelen. Hij is ook de baas van de marketingafdeling van het IOC.