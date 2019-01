FC Groningen-doelman Padt krijgt werkstraf van 50 uur

FC Groningen-keeper Sergio Padt moet vijftig uur werkstraf volbrengen voor “belediging, bedreiging en mishandeling van een slachtoffer in een trein”. Dat heeft de rechtbank in Groningen op vrijdag bepaald.

Padt werd in september aangehouden op verdenking van mishandeling en belediging van treinpersoneel. Dat gebeurde in een trein bij het Groningse Kropswolde. Er werd aangifte tegen de voetballer gedaan door twee conducteurs. De officier van justitie eiste zeventig uur werkstraf en een paar honderd euro boete.

De rechter acht vrijdag bewezen dat Padt een conducteur een klap heeft gegeven.

Zwartrijden

Mede-passagiers van de trein waar Padt in zat, getuigden vrijdagochtend in de rechtbank. Volgens Padts advocaat kon hij zijn OV-chipkaart niet inchecken. Toen hij door de conducteurs werd gecontroleerd, gaven zij hem een boete omdat hij zonder kaartje in de trein zat. Bij die interactie reageerde Padt geïrriteerd, volgens de advocaat omdat hij gefrustreerd was na een verloren wedstrijd met zijn team, FC Groningen. Volgens de lezing van Padts advocaat zocht juist een van de controleurs de confrontatie met de sporter.

Naast keeper bij FC Groningen was de 28-jarige ook de derde doelman van het Nederlands elftal. Nadat het incident en de arrestatie werden gemeld in de nationale media, is hij volgens zijn advocaat niet meer opgeroepen voor Oranje. Hij weet deze “sportieve consequentie” aan een trial by media en zei dat Padt daarom voldoende was gestraft. Daarmee waren zowel de officier van justitie als de rechter in Groningen het niet eens.