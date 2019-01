Duitse politie geeft beelden molestatie AfD-politicus vrij

De Duitse politie heeft vrijdag beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de Duitse AfD-parlementariër Frank Magnitz wordt mishandeld. Magnitz werd begin dit jaar in het centrum van de stad Bremen aangevallen door drie nog onbekende gemaskerde mannen. De Duitse politie heeft 3.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de identificatie van het drietal leidt.

Op de beveiligingsbeelden is te zien hoe twee mannen de 66-jarige Magnitz van achteren tegen de grond werken. Daar blijft de parlementariër liggen. Ondertussen rent de derde man voorbij. Op Facebook toonde de anti-immigratiepartij AfD kort na de aanval foto’s van Magnitz. Daarop ligt hij in het ziekenhuisbed met een grote wond op zijn hoofd. De politicus zou na de mishandeling kort bewusteloos zijn geweest.

AfD is vaker doelwit van geweld, maar meestal worden kantoren of auto’s vernield. Volgens de partij was de mishandeling politiek gemotiveerd, maar de politie sluit andere motieven niet uit, schrijft persbureau Reuters. Aanvankelijk zei de AfD dat Magnitz op zijn hoofd was geslagen met een stuk hout, maar daarvan lijkt aan de hand van de beelden geen sprake.