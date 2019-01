Dode en gewonde bij snelwegblokkade ‘gele hesjes’ België

Bij een snelwegblokkade van de Belgische snelweg E25 is vrijdagavond een dode gevallen. Ter hoogte van Visé, dicht bij de Nederlandse grensregio Eijsden, reed een vrachtwagen door de blokkade en schepte een demonstrant. Een ander raakte bij de aanrijding gewond.

Het is nog niet duidelijk of de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Aanvankelijk meldden Belgische media dat de chauffeur was aangehouden, maar dit werd later door een woordvoerder van het parket in Luik tegengesproken. De politie zou hebben aangeraden om op een aangrenzend parkeerterrein te stoppen om een lynchpartij te voorkomen, maar de chauffeur zou dit hebben genegeerd en zijn doorgereden.

Momenteel verricht de politie onderzoek op de plek van het ongeluk, waar de sfeer volgens omstanders grimmig is. De A2 van Luik naar Maastricht is deels afgesloten, automobilisten kunnen omrijden via het Belgische Hasselt.