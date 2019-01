Chinese directeur Huawei in Polen opgepakt om spionage

De Poolse autoriteiten hebben vrijdag twee mensen gearresteerd op verdenking van spionage. Volgens de Poolse media gaat het om een Chinese verkoopdirecteur van het telecombedrijf Huawei en een Pool die, zoals een man van de veiligheidsdienst werd geciteerd, „bekend is in de wereld van cyberbusiness”. De Pool, medewerker van telecomprovider Orange, zou tot 2011 actief zijn geweest voor de Poolse inlichtingendienst.

Maciej Wasik, tweede man van de Poolse veiligheidsdienst, zei dat de voorbereiding voor de twee arrestaties al lange tijd liep. „Beiden voerden spionage-activiteiten uit tegen Polen”, zo wordt hij geciteerd in de media.

Het kantoor van Huawei in Warschau werd na de arrestaties onderzocht. Ook zijn er huiszoekingen bij beide mannen verricht.

Huawei, dat internationaal voorop loopt in de ontwikkeling van de nieuwste (5G) mobiele netwerken, wordt in veel landen gewantrouwd vanwege de banden met de Chinese overheid. Netwerkapparatuur van het concern zou gebruikt kunnen worden voor spionage door China, stellen onder meer de Verenigde Staten.

In Canada is onlangs de financiële topvrouw Meng Wanzhou, dochter van de oprichter van Huawei, op Amerikaans verzoek gearresteerd. Zij zou het handelsembargo tegen Iran hebben geschonden. Verschillende landen, waaronder Australië, hebben Huawei uitgesloten voor de aanleg van telecomnetwerken.

Volgens Amerikaanse media zou president Donald Trump zelfs aan een presidentieel decreet werken waarin Amerikaanse bedrijven niet alleen geen apparatuur meer mogen kopen van Huawei (en het eveneens Chinese ZTE) maar ook dat Chinese hardware uit netwerken moet worden gesloopt.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag „zeer verontrust” te zijn door de arrestaties in Polen en roept Warschau op de zaak „rechtvaardig” op te lossen.

Huawei hield zich in een reactie op de vlakte. „We zijn ons bewust van de situatie en we kijken ernaar. We hebben op dit moment geen commentaar. Huawei voldoet aan alle wetten en regelingen in de landen waar het opereert, en we verwachten van alle werknemers dat ze zich houden aan de wetten en regelingen van het land waar ze zijn gestationeerd.”

De Poolse spionageverdachte, Piotr D., werkt bij telecombedrijf Orange Polska. De firma maakte vrijdag bekend dat de veiligheidsdienst dinsdag materiaal kwam verzamelen over een medewerker. Net als T-Mobile is Orange recentelijk met Huawei een proefproject begonnen dat tot de aanleg van een 5G-netwerk in Polen moet leiden. Polen is voor Huawei de grootste markt van centraal Europa.

De Chinese verdachte, naar verluidt Weijing W., was verkoopdirecteur bij de Poolse vestiging en eerder werkzaam zijn geweest op het Chinese consulaat in de Poolse havenstad Gdansk. Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Warschau verklaarde dat Beijing de Poolse overheid heeft gevraagd „China te informeren en zo snel mogelijk consulair bezoek mogelijk te maken”.