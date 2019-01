Beroep van Reuters-journalisten in Myanmar afgewezen

Het hoger beroep van twee journalisten van persbureau Reuters die in Myanmar een straf uitzitten is vrijdag afgewezen. Verslaggevers Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28) werden in september vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar cel wegens het schenden van staatsgeheimen. Volgens de rechter hebben hun advocaten onvoldoende bewijs aangeleverd om hun onschuld te bewijzen en is het vonnis van de lagere rechter “een toepasselijke straf”.

De journalisten werden eind december 2017 gearresteerd terwijl ze verslag deden van de gewelddadigheden tegen de Rohingya in Myanmar. Ze zouden geheime overheidsdocumenten in handen hebben.

Het lijkt er volgens hun advocaten sterk op dat Wa Lone en Kyaw Soe Oo in de val gelokt zijn. Politieagenten boden hen informatie aan die te maken zou hebben met de moord op tien Rohingya in deelstaat Rakhine, die ze op dat moment onderzochten. Tijdens een afspraak werden de verslaggevers vervolgens vrijwel direct aangehouden door agenten in burger. De rechter zei vrijdag dat niet vastgesteld kan worden dat ze erin geluisd zijn.

De advocaten bespreken nog of ze naar de hoogste rechter stappen. “We zijn zeer teleurgesteld over de uitspraak”, zei een van de advocaten.

Kritiek

De veroordeling van de journalisten heeft internationaal tot veel kritiek geleid van mensenrechtenorganisaties en westerse landen. Ook de uitspraak van vrijdag wordt scherp bekritiseerd.

De hoofdredacteur van Reuters Stephen J. Adler zegt in een verklaring dat het vonnis de zoveelste onrechtvaardigheid is tegen Wa Lone en Kyaw Soe Oo:

“Ze blijven vastzitten om één reden: degenen die aan de macht zijn trachten de waarheid de mond te snoeren.”

De EU-ambassadeur in Myanmar, Kristian Schmidt, noemt de uitspraak “een gerechtelijke dwaling”. Hij zei vrijdag buiten de rechtbank tegen journalisten dat de uitspraak “grote zorgen baart over de onafhankelijkheid van het rechterlijke systeem in Myanmar”.