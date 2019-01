Berging van containers in het Waddengebied vertraagd

De berging van de containers die ten noorden van de Waddeneilanden overboord geslagen zijn, is vertraagd. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De operatie zou vrijdag beginnen, maar het installeren van de benodigde apparatuur op een van de schepen duurt langer dan gepland.

“De berger heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor die installatie”, zegt de woordvoerder. Wanneer de berging dan wel begint, is niet duidelijk. De woordvoerder hoopt dat “het een kwestie van een paar dagen is”. Mogelijk vertragen de weersomstandigheden van komend weekend de operatie nog meer. Er is regen en wind voorspeld. Volgens de woordvoerder is er “haast geboden” met de berging. Een van de containers ligt op de bodem van de Eemsgeul. Dat kan gevaarlijk blijken.

MSC betaalt

MSC, de reder van het schip waar de containers vanaf sloegen, betaalt de opruimwerkzaamheden. Twee grote schepen en een klein schip voeren de bergingsoperatie uit. Een groot schip is donderdag aangekomen in IJmuiden. Daar wordt momenteel de benodigde apparatuur op geïnstalleerd. Een ander groot schip is onderweg uit Noorwegen. De woordvoerder verwacht dat die dit weekend aankomt, maar mogelijk is ook die later als de weersomstandigheden zwaar blijken.

Terugkijken: hoe de Waddeneilanden overspoeld werden met containers

Het kleine schip is al bij de Eemsgeul aanwezig om met sonarapparatuur in kaart te brengen wat er op de bodem ligt. Dinsdag en woensdag moesten de sonarwerkzaamheden bij de geul en ten noorden van de Waddeneilanden gestaakt worden vanwege het stormachtige weer.

Van de 291 containers (meest recente telling) die te water raakten, zijn er zeven geborgen. Zeventien spoelden aan op de Waddeneilanden, waarvan een in Duitsland. Tientallen containers moeten nog gelokaliseerd worden.

Strafrechtelijk onderzoek

Vorige week maakte de kustwacht bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar het overboord slaan van de containers. De Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport voeren dat uit onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket. Rijkswaterstaat en de gemeente Vlieland hebben reder MSC aansprakelijk gesteld voor de schade die de verloren vracht aanrichtte. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen naar de containers.