Baas Autostrade niet verantwoordelijk voor dodelijk busongeluk in 2013

De hoogste baas van Autostrade Giovanni Castellucci is niet verantwoordelijk voor een ernstig busongeluk in 2013. Bij het stadje Monteforte Irpino nabij Napels kwamen in dat jaar veertig mensen om het leven. Dat schrijft persbureau Reuters vrijdag. Het beheer van de snelweg waarop het ongeluk gebeurde, was in handen van Autostrade.

Justitie had een celstraf van tien jaar tegen Castellucci geëist. Acht anderen, onder wie leidinggevenden binnen Autostrade, werden wel veroordeeld. De buseigenaar kreeg twaalf jaar cel. Nabestaanden van de slachtoffers zijn woedend om de uitspraak, schrijft de Italiaanse krant de Corriere della Sera.

Lees ook: Sinds de klap is Genua een verkeersjungle

Genua

De bus stortte van een viaduct ongeveer 25 meter naar beneden in een ravijn omdat de remmen het plots niet meer deden. Aan boord waren ongeveer vijftig mensen.

Het busongeluk bij Monteforte Irpino was een van de grootste verkeersongevallen in Italië ooit. Het aantal doden was vergelijkbaar met het aantal slachtoffers na het instorten van de Morandibrug in Genua in augustus vorig jaar. Het onderzoek naar dat ongeval loopt nog. Ook daarin is de 59-jarige Castellucci een verdachte.

Het Italiaanse kabinet geeft Autostrade de schuld van de ramp in Genua, waarbij 43 mensen om het leven kwamen. Volgens premier Giuseppe Conte had Autostrade ervoor moeten zorgen dat de brug veilig was. De wegbeheerder houdt daarentegen vol dat het wel aan de onderhoudsplicht heeft voldaan. Uit een intern rapport bleek dat er bij het bedrijf zorgen bestonden over de onderhoudsstaat van de Morandi-brug.

De minister van Infrastructuur Danilo Toninelli eiste na de ramp in Genua dat een aantal topbestuurders van Autostrade zijn functie neer zou leggen. Vorig jaar kondigde Castellucci aan dat hij stopt als directeur. Wel blijft hij aan als hoofd van Atlantia, het moederconcern van autosnelwegbeheerder Autostrade.