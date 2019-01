Amerikaanse politie verzoekt Italië om DNA Cristiano Ronaldo

De Amerikaanse politie heeft de Italiaanse autoriteiten verzocht een DNA-monster van Cristiano Ronaldo beschikbaar te stellen. Dat heeft een politiewoordvoerder van de staat Nevada vrijdag aan persbureau Reuters bevestigd na berichtgeving van The Wall Street Journal.

De Portugese stervoetballer, die momenteel bij de Italiaanse club Juventus speelt, wordt ervan beschuldigd dat hij in 2009 een vrouw verkrachtte in een hotelkamer in gokstad Las Vegas. De politie wil het DNA van Ronaldo vergelijken met het genetisch materiaal dat is gevonden op de jurk van de vrouw.

Deze Kathryn Mayorga klaagde Ronaldo in september aan. Ze beweerde dat de profvoetballer haar 375.000 dollar zwijggeld betaalde. Ze eist 200.000 dollar schadevergoeding en wil dat het geheimhoudingscontract dat zij zou hebben getekend ongeldig verklaard wordt. Die overeenkomst ondertekende zij naar eigen zeggen onder druk van Ronaldo’s “reputatiebeschermingsspecialisten”.

‘Zuiver geweten’

De 33-jarige Ronaldo ontkent dat er sprake was van verkrachting. Volgens hem, zo meldde zijn advocaat donderdag, wilde de vrouw zelf ook seks. Eerder schreef hij op Twitter dat hij door zijn “zuivere geweten” met “alle rust de resultaten van het onderzoek af zal wachten”. Volgens zijn advocaat is het opvragen van DNA een standaardprocedure bij politie-onderzoek.

De politie van Las Vegas stelt dat er in de nacht dat de verkrachting plaatsgevonden zou hebben inderdaad een incident werd gemeld. Toentertijd werd Ronaldo echter niet als verdachte genoemd. Wel zou de vrouw hebben gezegd dat haar belager een Europese voetballer was.

Ronaldo moet op 21 januari in de rechtbank verschijnen voor een andere zaak. Hij zou belastingfraude hebben gepleegd. Verwacht wordt dat hij schuld bekent en een geldboete van miljoenen euro’s zal betalen.