Wat heb je aan een les van Wopke Hoekstra?

Ad Fluijt, directeur van basisschool De Meerpaal in Bruinisse, zegt het maar meteen: het was niet zíjn idee geweest dat CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën in november een gastles kwam geven aan groep 6 en 7. De organisatie ‘Wijzer in Geldzaken’, opgericht door Financiën, had gevraagd of de minister kon komen.

Natuurlijk wil zo’n minister dat. Je bent eens weg van kantoor. En politiek is het van levensbelang om gezien te worden met ‘gewone mensen’. Hoekstra geldt in het CDA als mogelijke opvolger van Sybrand Buma, net als minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De Jonge is elke week wel op bezoek bij ouderen of zieken, hij gaat mee met de wijkverpleging, drinkt koffie met gehandicapten. Wopke Hoekstra geeft een keer per maand, steeds in een andere provincie, les over verantwoord geld uitgeven.

In Almere zag ik hem wat stijfjes voor een mavo-klas staan, in Heerlen wat losser voor een groep havo-leerlingen. In het Zeeuwse dorp Bruinisse, met jongere kinderen, leek hij het meest op zijn gemak. Hij had zijn das afgedaan, zijn jasje was uit, de mouwen opgestroopt.

Wopke Hoekstra trekt met die lessen welwillende aandacht van lokale kranten, radio, tv. Maar wat heb je eraan als school?

Directeur Ad Fluijt had er zijn twijfels over. Maar hij wilde geen nee zeggen. PvdA’er Sharon Dijksma was er ook een keer, in de tijd dat ze staatssecretaris was van Onderwijs. Net als – toen nog – commissaris van de koningin Karla Peijs. De vader van Hugo de Jonge, hervormd predikant, gaf jarenlang godsdienst op de Meerpaal.

Voor Hoekstra’s bezoek kreeg de school ‘richtlijnen’. Over het glaasje water voor de minister, over de leerlingen die voorbereid moesten zijn, de veiligheid. Kon de voordeur op slot? In Zeeland vinden ze dat al snel overdreven, in Bruinisse zet je je fiets niet eens op slot. Maar de beveiliging wilde dat Hoekstra niet ver hoefde te lopen, op de stille parkeerplaats bij school werden twee parkeerplekken afgezet met rood-wit lint.

De les zelf, zegt Fluijt, was heel leuk. Wel klassikaler dan de kinderen gewend zijn. „Zo doen wij dat niet meer.” Maar hij denkt dat de leerlingen veel hebben geleerd over geld, de begroting, het goud van De Nederlandsche Bank. Het was voor de kinderen een „belevenis” dat ze werden geïnterviewd, ze kwamen op radio en tv. De juf was ‘Zeeuw van de Dag’ bij Omroep Zeeland.

De Meerpaal, vindt de directeur, is in het zonnetje gezet. Al weet hij niet precies waar het goed voor is, slecht was het ook niet. En dus vindt Fluijt dat het de moeite waard was. En het geld. De school gaf zo’n 100 euro uit aan Zeeuwse bolussen en flessen witte wijn voor de minister en zijn medewerkers.

Hoekstra zelf liet die middag aan Hugo de Jonge weten dat hij op de school was geweest waar de oude De Jonge vroeger godsdienstleraar was. De wijn had hij weggegeven, op zijn ministerie.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning) vervangt deze week Tom-Jan Meeus.