Volksdoping

De halve wereld viel over Rusland heen omdat ze er doping hebben gebruikt. Kennelijk te veel. Ik begreep de ophef niet. Bij de Tour de France zijn de dopingschandalen groter dan de Tour zelf. Lance Armstrong moest voor zijn gebruik zelfs bij de hoogste morele autoriteit van de VS komen: Oprah Winfrey. Toch is daar geen ronde minder om gefietst. Zo nu en dan levert er een zijn titel in en hup, op naar de Vuelta.

In de atletiek gebruikten ze zich altijd al horendol. De titanensprint tussen Ben Johnson en Carl Lewis staat nog op mijn jeugdige netvlies: het was of je Keith Richards tegen Jimmy Hendrix zag rennen. De hele wereld kwam ervoor zijn bed uit, maar wat de Russen hebben gedaan is kennelijk een brug te ver, het wordt het ergste schandaal in de sportgeschiedenis genoemd. De reden ontgaat me.

Misschien waren ze er bij de Tour de France ziek van dat er iemand nog beter leek te dopen dan zij? Of konden ze er in de conservatieve States niet goed tegen dat de Russen met hun minder preutse dopingbeleid in Sotsji meer medailles wonnen?

Op zoek naar antwoorden lees ik: „grootschalig en door de staat georganiseerd dopingprogramma” (NOS), „state-sponsored Russian doping” (The Guardian), „dopinggebruik onder Russische atleten grootschalig en systematisch”″ (NRC), enzovoorts.

Als ik het goed begrijp, zit het probleem van het Russische dopinggebruik hem vooral in de grootschalige, georganiseerde, door de staat gesponsorde karakter ervan. Oftewel: het is zo fucking socialistisch.

Als ze het nu gewoon deden zoals het liberale Westen: niet van staatswege georganiseerd, maar door de vrije markt haar werk te laten doen, dan was er misschien niks aan de hand geweest. Dan hadden er net als bij ons, individuele ondernemende sporters op eigen initiatief gedoped, had de marktwerking het hare kunnen doen en kon RUSADA zo nu en dan netjes een individuele topsporterskop laten rollen om, net als WADA, USADA en andere liberale anti-dopingautoriteiten de schijn erop te houden dat de sport clean is en de strijd tegen doping efficiënt.

Die Russen snappen er ook niks van. Socialisten. Dan krijg je dat. Helaas heeft aan hun toekomstvisie nooit iets gemankeerd. Marx had het imperialisme al voorspeld nog voor het kapitalisme uit de luiers was. Genetische manipulatie loopt al naar de startblokken. In het lab zijn ze al zo ver dat ze stukjes onhandig DNA wegknippen en er wenselijke stukjes voor in de plaats lijmen. Dan heb je het nakijken met je testosteronspuitje. Drie keer raden wie er aan kop loopt in de gentech. Juist: China. De commies.

Straks kijken we bij de Olympische Spelen naar atleten met dijen als regentonnen en ultralichte schedels formaat mandarijntje. Monsterlijke lieden die wel even de honderd meter binnen de vijf seconden afleggen. Dan gaat niemand nog naar de biologische Spelen. De consument laat de bio-kipfilet ook al jaren liggen voor de plofkip. De Russen hebben allang begrepen dat het voor de homo sapiens en de sport qua doping, nu of nooit is.

Carolina Trujillo is schrijfster.