Verdachte aangehouden na ontruiming school Utrecht

De politie heeft donderdag een 19-jarige verdachte aangehouden in verband met het bedreigen van een school in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Het gebouw werd donderdagmiddag uit voorzorg ontruimd nadat de man naar de school had gebeld en had gedreigd “iets te zullen doen”.

Het gaat om een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan de Utrechtse Europalaan, waar moeilijk lerende kinderen tussen de 12 en 18 jaar onderwijs krijgen. RTV Utrecht schrijft dat een groot gebied rondom het gebouw rond 15.00 uur tijdelijk met linten werd afgezet en dat de politie met kogelwerende vesten in grote getale aanwezig was.

School aan Europalaan #Utrecht wordt uit voorzorg ontruimd ivm telefonische bedreiging. Politie doet onderzoek. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) January 10, 2019

Een politiewoordvoerder laat aan NRC weten dat de ontruiming “puur uit voorzorg is gebeurd” en dat dit “in goed overleg” met de school is gegaan. Wat de beller van plan was en in hoeverre de dreiging serieus was, moet nog worden onderzocht. De aangehouden verdachte komt uit Utrecht, maar over zijn achtergrond wil de politie verder niets zeggen.