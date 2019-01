Andy S. is donderdag door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Het slachtoffer werd vorig jaar in maart op klaarlichte dag doodgeschoten in zijn kantoor in Amsterdam-Noord. Hoogstwaarschijnlijk ging het om een wraakactie, omdat zijn broer Nabil belastend heeft verklaard over Ridouan T., een kopstuk uit de Nederlandse onderwereld.

De rechtbank stelde dat een twintigjarige celstraf geoorloofd is omdat de moord op Reduan B. dermate “ernstig en schokkend” was dat deze publieke onrust heeft veroorzaakt. Ook zou S. geen respect hebben getoond voor het leven van het slachtoffer, die hij “op koelbloedige wijze” heeft vermoord.

Het Openbaar Ministerie had 28 jaar celstraf geëist tegen S., onder meer omdat de moord volgens justitie “een aanslag op de rechtsstaat” was. De opdrachtgevers van de liquidatie hadden namelijk de intentie om de kroongetuige het zwijgen op te leggen. Volgens de rechtbank kan S. dit echter niet worden aangerekend, omdat hij niet wist dat zijn doelwit de broer van de kroongetuige was.

Cocaïneverslaving

Andy S. heeft altijd volgehouden dat hij niet wist dat zijn doelwit de broer van de kroongetuige was. Hij stelt “in een roes” te hebben gehandeld (hij lijdt onder meer aan een cocaïneverslaving) en in opdracht van iemand anders. S. heeft nooit een naam genoemd, maar vermoedelijk gaat het om Ridouan T.

De liquidatie was tot in detail voorbereid door de opdrachtgever, die S. vertelde wie zijn doelwit was, dat hij een garagebox moest huren en met versleutelde telefoons moest communiceren. S. zou naar eigen zeggen 100.000 euro ontvangen voor de moord. Hij zegt dat hij dit nooit heeft gekregen.