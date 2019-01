Japanse pilav met makreel

Bewaart u de bereidingswijze van de Japanse rijst, die heeft u ook nodig voor het recept van morgen.

Doe de rijst in een fijne zeef en zet deze in een kom met koud water. Roer en was de rijst met je handen. Zodra het water melkachtig wordt, til je de zeef op en ververs je het water. Herhaal dit 3-4 keer tot het water minder melkachtig is. Laat de rijst uitlekken en laat hem 30 minuten rusten. Doe de rijst daarna in een middelgrote pan met zware bodem (liefst gietijzer), schenk het gefilterde water erover en voeg ook de sake, sojasaus, mirin en 20 gram van de gember toe. Leg er een zwaar, goed passend deksel op.

Zet de pan op hoog vuur en breng het water aan de kook. Zodra het water flink kookt, draai je het vuur laag en kook je de rijst elf minuten. Til het deksel tijdens het koken niet op – dat is een strenge regel. Haal de pan van het vuur en laat de rijst, nog steeds met het deksel erop, tien minuten rusten. Haal dan het deksel van de pan en voeg de makreel en de rest van de gember toe. Schep alles voorzichtig door elkaar. Leg het deksel er weer op en laat alles nog vijf minuten staan, zodat de makreel goed opwarmt. Dien op met de fijngesneden lente-uitjes.