Shorttracker Knegt in ziekenhuis met ernstige brandwonden

Shorttracker Sjinkie Knegt is donderdagochtend in het ziekenhuis opgenomen met brandwonden. Dat meldt schaatsbond KNSB. Hij heeft de verwondingen opgelopen toen hij een houtkachel in zijn huis wilde aansteken.

Dat gebeurde in het Friese Bantega. De vlammen sprongen over op zijn kleding. Knegt werd door zijn vrouw gevonden in de woonkamer; zij schakelde de hulpdiensten in. De sporter is per ambulance naar het ziekenhuis van Groningen gebracht, waar hij wordt verpleegd.

Het Nederlandse shorttrack heeft aansluiting gevonden bij de wereldtop. Hoe zal de sport zich de komende jaren ontwikkelen?

Linkerbeen

Vooral het linkerbeen van Knegt is ernstig verwond. Hij heeft daar derdegraads brandwonden. Het been “is er slecht aan toe”, zegt bondscoach van de schaatsbond Jeroen Otter tegen de NOS: “Er wordt gesproken over huidtransplantatie.”

Ook elders, zoals in zijn gezicht en op zijn voeten, is Knegt verbrand. Het is niet bekend hoe lang Knegt in het ziekenhuis moet blijven of hoe lang het herstel zal duren.

De bondscoach is hevig geschrokken van het nieuws. “Ik hoorde het verhaal van zijn vrouw en dan krijg je tranen in de ogen. Het is vreselijk.” Hij heeft ook andere shorttrackers, ploegmaten van de Nederlandse nationale ploeg, ingelicht. De shorttrackers zijn in voorbereiding op de EK Shorttrack. Die begint morgen in Dordrecht.

Knegt was niet mee naar het kampioenschap. De regerend Europees kampioen allround zou daar zijn titel verdedigen. Maar dat ging al niet door, omdat Knegt vorige maand met zijn linkerbeen bekneld raakte tussen een heftruck en een kozijn van de schuurdeur. Zijn been moest worden gespalkt.