Storm, wind tegen, fietsen gaat moeizaam. De pont naar Amsterdam-Noord ligt er nog. Ik ga op de pedalen staan, maar het rode licht brandt al. Dat betekent dat de pont gaat vertrekken. Oef, wachten in de regen. Maar de schipper laat de klep naar beneden en ik mag nog mee. Als ik op de pont sta zie ik dat de schipper stralend naar me lacht en mij vanuit zijn hut, met gespreide armen, op afstand omhelst. Ik steek mijn duim op en spreid ook mijn armen. Mijn dag is goed!

