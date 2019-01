Roman van Nina Polak wint prijs voor jonge schrijvers

Schrijfster Nina Polak (1986) is de winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs 2018 voor aanstormend literair talent. Voor haar tweede roman Gebrek is een groot woord, die een jaar geleden verscheen, ontving zij donderdag in Amsterdam een bedrag van 15.000 euro.

Gebrek is een groot woord wordt door de jury omschreven als een „overtuigende proeve van sprankelend schrijverschap”. De roman handelt over een vrouw van bijna dertig die als matroos op een luxe jacht leeft – ware het niet dat terugkeer naar haar Amsterdamse verleden onontkoombaar is. Zo gaat de roman over de wortels van een vrijheidszoeker en zo verkent Polak, die volgens de jury „buitengewoon eigentijds” is, „de lusten en de vragen die haar generatie typeren, en dat doet ze slim, sluw en gevoelig”.

Polak debuteerde in 2014 met de roman We zullen niet te pletter slaan en werkt voor De Correspondent. Zij deelde de nominatie dit jaar met Merijn de Boer, genomineerd met zijn vierde boek, de verhalenbundel De geur van miljoenen, en Bertram Koeleman, genomineerd met zijn tweede roman Het wikkelhart.

De jury, bestaande uit neerlandica Jacqueline Bel, criticus Arjan Peters, schrijver en criticus Arie Storm en burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp, merkte op dat de drie genomineerden allen „over een verfrissend gevoel voor humor beschikken”. Polak weet daarbij „het midden te bewaren tussen ironie en ernst”. Gebrek is een groot woord werd in de NRC-recensie een „rijke, pakkende roman” genoemd (vier ballen).

De BNG Bank Literatuurprijs, die dit jaar voor de veertiende maal is uitgereikt, geldt als de belangrijkste prijs voor jonge auteurs. Voor de jaarlijkse onderscheiding komen schrijvers in aanmerking die meer dan één boek schreven, niet ouder zijn dan veertig jaar en die niet eerder gelauwerd werden met een grote literaire prijs. Vorig jaar werd auteur en theatermaker Marjolijn van Heemstra bekroond met haar roman En we noemen hem. Zij werd voorgegaan door onder anderen Hanna Bervoets, Jamal Ouariachi en Maartje Wortel.