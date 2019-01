Nauwelijks Instagrammable is, maar dit gerecht is doodeenvoudig lékker

Vorige week besprak ik hier de culinaire trends voor 2019. Hoewel die voorspellingen natuurlijk best een geinige nieuwjaarstraditie vormen, gaan wij ons er in deze rubriek slechts deels iets van aantrekken. Ik moet er echt niet aan denken om u elk weekeinde een hip en happening gerecht voor te schotelen. Je wilt toch ook af en toe iets gewoons eten? Iets dat nauwelijks Instagrammable is, maar waarvan je blij wordt omdat het doodeenvoudig lékker is?

De pilav met kip hieronder is een goed voorbeeld van zulk eten. Een onopzienbarend gerecht om van te genieten in de geborgenheid van het gezin. Ik maak het althans zelden voor gasten, maar des te vaker wanneer mijn zonen en ik met z’n drietjes thuis zijn. Het is daarmee ook meteen een goed voorbeeld van hoe persoonlijke factoren meespelen bij wat we verkiezen te eten – buiten of iets wel of niet in de mode is, zeg maar.

In dit geval hebben we het over een bord warme, naar kaneel geurende rijst die zich heeft volgezogen met kippenbouillon, plus een zacht en sappig kippendijtje, dus je zou kunnen zeggen: what’s not to like? Maar toevallig houdt dit gerecht bij mij thuis tevens het perfecte midden tussen de risotto’s waar mijn oudste zo verzot op is maar waar mijn jongste een stuk minder gretig van opschept, en de nasi en andere Aziatische rijstschotels waar ik de jongste voor kan wakker maken, maar die de oudste hooguit tolereert. En dan is er nog deze, hoogstindividuele associatie: de pilav doet mij, dankzij de kaneel, denken aan de rijstebrij die mijn moeder vroeger maakte voor mijn broer, zusje en mij als zij en mijn vader uit eten gingen. Rijst met krentjes noemden we dat, hoewel die krenten eigenlijk rozijnen waren. Er ging zoals gezegd kaneel door, maar zijn grootste begerenswaardigheid dankte de rijst aan de klont boter die we er op onze borden over mochten laten smelten en de pot suiker die ernaast stond.

Allemaal bonuspunten voor de pilav. Geen wonder dus dat hij zo geliefd is binnen mijn huishoudentje. En wie weet, misschien wordt hij dat ook wel in het uwe. Gebruik, als u hem een kans wilt geven, liefst zelfgetrokken kippenbouillon en anders een goede uit een pot. Met een bouillonblokje verliest het gerecht helaas z’n subtiliteit en daarmee z’n rijstebrijachtige charme.

Pilav met kip, gember en kaneel

(voor 4 personen)

Arachideolie of ghee;4 kippendijfilets; 1 ui, gesnipperd; 2 teentjes knoflook, gesnipperd; een flink stuk gemberwortel (5 – 6 cm), fijngesneden; 350 g basmatirijst; 3/4 kaneelstokje (of een hele als het echt een kleintje is); 800 ml hete kippenbouillon; een greepje koriander, fijngehakt.

Bestrooi de kip met zout en versgemalen peper. Verhit een royale scheut olie of ghee in een grote pan met zware bodem en bak de filets hierin aan beide kanten bruin – ze hoeven niet gaar te worden, alleen te kleuren.

Schep de kip uit de pan en bewaar. Fruit de ui in dezelfde pan; doe dit op laag vuur en zeker 5 - 10 minuten, zodat de ui langzaam zacht en zoet wordt. Voeg de knoflook en gember toe een fruit eventjes mee.

Voeg nu de rijst en het kaneelstokje toe en bak omscheppend ongeveer 1 minuut, totdat alle rijstkorrels bedekt zijn met een filmpje vet. Schenk de bouillon erop en laat aan de kook komen.

Leg de kippendijfilets op de rijst, leg een deksel op de pan en kook de pilav in 15 – 20 minuten gaar. Bestrooi voor serveren met koriander.