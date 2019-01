Regering Taiwan treedt af na nederlaag bij lokale verkiezingen

Premier William Lai van Taiwan heeft zijn aftreden aangekondigd, en dat van zijn regering. Aanleiding is het verlies van zijn Democratisch Progressieve Partij (DPP) bij lokale verkiezingen in november, meldt persbureau Reuters.

Lai was iets minder dan anderhalf jaar premier van de eilandstaat. In september 2017 volgde hij Lin Chuan op. Het is in Taiwan gebruikelijk dat verlies van een grote verkiezing directe consequenties heeft voor politiek leiders. Zo nam president Tsai Ing-wen naar aanleiding van de teleurstellende verkiezingsuitslag in november ontslag als partijleider. Ze is nog wel president. Lai probeerde destijds zijn ontslag al aan te bieden als premier, maar dat werd toen nog geweigerd door Tsai.

Taiwan is de democratische tegenhanger van China. Inmiddels willen steeds meer Taiwanezen aansluiting bij het ‘vasteland’.

De DPP moest in november flink inleveren ten opzichte van de China-gezinde partij Kuomintang. De verhoudingen met het buurland kwamen vorige week opnieuw op scherp te staan toen de Chinese president zei geweld niet te zullen schuwen bij de hereniging met Taiwan. Die “moet en zal” er komen, zei Xi tijdens een toespraak. Die hield hij tijdens een viering van de verklaring die Taiwan als onderdeel van China aanwijst, nu veertig jaar geleden opgesteld. Beijing ziet Taiwan als afvallige provincie, waarover het uiteindelijk weer gezag krijgt.

Tsai liet op haar beurt weten niet van plan te zijn Taiwan onderdeel van één groot China te laten worden. Haar presidentschap was in 2016 aanleiding voor China geweest alle officiële banden met Taiwan te verbreken. Lai zette zich daarentegen juist in voor een betere relatie met China, in zijn tijd als burgemeester van de zuidelijke stad Tainan.