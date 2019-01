Proces Wilders gaat door, Opstelten gehoord als getuige

Voormalig minister van Justitie Ivo Opstelten en de voormalige baas van het Openbaar Ministerie Herman Bolhaar zullen als getuigen verschijnen in het hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders over zijn uitspraken over Marokkanen in 2014. Dat heeft het gerechtshof van Den Haag donderdag bepaald, meldt De Telegraaf.

Het was vooralsnog onduidelijk of het hoger beroep überhaupt door zou gaan. Wilders had het hof gevraagd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het proces volgens hem politiek is. Volgens het hof was er geen aanleiding om het proces te staken.

De PVV-leider werd in 2016 schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg geen straf opgelegd maar besloot wel in hoger beroep te gaan. Volgens hem waren de rechters bevooroordeeld, na de uitspraak noemde hij hen “knettergek”.

Dit bericht wordt aangevuld.