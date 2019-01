‘Politie maakt nog veel fouten bij onderzoek lekkend personeel’

Er gaat nog altijd veel mis bij onderzoeken naar lekkend politiepersoneel. Dat blijkt uit een onderzoek van de politieacademie. Uit bijgaand rapport, in handen van De Telegraaf, blijkt volgens de krant dat lang niet alle meldingen over lekken geregistreerd worden.

Gebeurt dat wel, dan gaat het vaak alsnog mis bij de politieafdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), waarvan er dertien zijn. De afdeling die verantwoordelijk is voor de interne onderzoeken na een lek slaagt er niet in deugdelijke dossiers op te stellen. Volgens de onderzoekers heeft dat mogelijk met onderbezetting te maken. Op landelijk niveau ontbreekt het daardoor aan goed overzicht op de problematiek.

Steekproef

Elk van de dertien politie-eenheden in Nederland heeft een eigen afdeling VIK, en die gebruiken niet allemaal dezelfde software. In 2015 en 2016 werden 761 lekdossiers opgesteld, procedure na signalen over lekkend personeel. De onderzoekers onderzochten er steekproefsgewijs 161. Bij eenderde van die zaken bleek ook daadwerkelijk gelekt te zijn. In twintig procent van de gevallen naar criminelen.

Ook na 2,5 jaar onderzoek naar politiemol Mark M. werd niet helder welke criminelen geheime politie-informatie van hem kochten en wat dat heeft opgeleverd.

Het komt voor dat er melding wordt gemaakt van lekken, maar dat VIK geen dossier aanlegt. Van de onderzoeken die wel gestart worden, wordt een derde beëindigd zonder dat duidelijk is waarom. Vaak ook zonder dat überhaupt een verdachte is geïdentificeerd. Bij 71 van de onderzochte zaken was niet eens duidelijk wie er lekte. Een woordvoerder van de korpsleiding liet donderdag weten overvallen te zijn door het lek van het rapport en kon, ondanks herhaalde verzoeken, niet reageren.

Mol

De korpsleiding liet het onderzoek mede doen naar aanleiding van het schandaal met ‘politiemol’ Mark M. De voormalig rechercheur verkocht jarenlang inlichtingen aan de onderwereld. In februari vorig jaar kreeg hij daarvoor een celstraf van vijf jaar.