Oppositiekandidaat Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar verkiezingen Congo

Na zowel het uitstellen van de verkiezingen als van de bekendmaking van de uitslag, werd op donderdagochtend vroeg in Congo oppositiekandidaat Félix Tshisekedi door de kiescommissie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, meldt persbureau AP.

Onze correspondent Koert Lindijer schreef: Tegen verkiezingsuitslag Congo valt niet op te frauderen.

Vooraf werd verwacht dat de verkiezingswinst naar een andere oppositiekandidaat zou gaan, Martin Fayulu, onder andere omdat bronnen binnen de katholieke kerk in het Afrikaanse land dit zouden hebben gezegd aan de hand van observaties door verkiezingswaarnemers.

De uitslag zou om elf uur woensdagavond worden bekendgemaakt op nationale televisie. Pas om één uur ‘s nachts begon de bekendmaking van de uitslag, die vervolgens eerst vooraf werd gegaan door het urenlang voorlezen van de winnaars van de provinciale verkiezingen.

Tshisekedi heeft volgens de kiescommissie ruim zeven miljoen stemmen gekregen, tegenover ruim zes miljoen voor Fayulu. Het is nog niet duidelijk of Fayulu de resultaten zal aanvechten.

Lees ook: Duizenden stemcomputers Kinshasa in de as.

Ongeregeldheden

Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat waarop vertrekkend president Kabila zijn hoop had gevestigd, heeft vier miljoen stemmen verkregen. Er werd gevreesd dat met een winst van Shadary de vertrekkend president nog altijd op de achtergrond zou blijven regeren.

Er is melding gedaan van ongeregeldheden rondom de verkiezingen. Zo zouden er problemen geweest zijn met stemmachines en zijn de stembureaus niet op de juiste tijden open geweest. In de provincie Noord-Kivu zouden milities inwonders hebben gedwongen op Shadary te stemmen. Ook mochten er mensen stemmen zonder stempas of stemregistratie.

Sinds Congo onafhankelijk werd van België in 1960, heeft het land nog nooit een vreedzame, democratische machtswisseling meegemaakt. Voor het bekendmaken van de uitslag was er al ruimschoots oproerpolitie de straat op gegaan om mogelijke rellen tegen te gaan. Actiegroepen hadden opgeroepen om massaal te protesteren, als er twijfel zou zijn over de uitslagen.