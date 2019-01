Ook andere sporten bogen niet na kritiek

Na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, begin oktober vorig jaar, werden meerdere sportevenementen onder druk gezet daarvan af te zien.

De WWE, de profbond van het showworstelen in de Verenigde Staten, ondertekende in maart vorig jaar een tienjarige lucratieve deal – naar verluidt 39 miljoen euro per jaar – voor een jaarlijks evenement in hoofdstad Riad. Vrouwen mochten niet meedoen aan deze ‘Crown Jewel’, maar de kritiek kwam echt los na de moord op Khashoggi. Amerikaanse politici spraken zich uit, twee vechters weigerden deelname. Maar de WWE ging ondanks deze „verachtelijke misdaad” door met het evenement, afgelopen november, om het „contract te honoreren”.

Ook het golf en de Formule E, de elektrische raceklasse, lieten de kritiek voor wat die was. De European Tour houdt deze maand voor het eerst een golftoernooi in Saoedi-Arabië, en dat gaat gewoon door. In december begon het seizoen in de Formule E met de allereerste race in Riad. Beide organisaties zeiden rond de Khashoggi-kwestie alleen de situatie te „monitoren”. Daar bleef het bij.

Een bekritiseerde demonstratiewedstrijd tussen tennissers Rafael Nadal en Novak Djokovic ging in december níét door. Onder meer Amnesty International verzocht beiden ervan af te zien. Nadal en Djokovic uitten hun twijfels, maar wilden meer informatie. Maar de kritiek was niet de aanleiding de wedstrijd af te blazen: Nadal was herstellende van een knieoperatie.